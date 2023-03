La contundente respuesta de Mario Pergolini cuando le preguntaron por qué no vuelve a la televisión

Mario Pergolini analizo la television en Intrusos

Mario Pergolini siempre es una palabra buscada para opinar sobre los medios en nuestro país, tanto por su rol de conductor como de empresario que invierte en el país. En esta oportunidad y consultado por un cronista de Intrusos (América) dejó mucha definiciones sobre la actualidad de la televisión y aseguró que está muy lejos de volver a estar al frente de un programa: “Mi tiempo ya pasó”.

Marcela Tauro, íntima: de cuando salió con un hombre casado sin sentirse su amante, a los 40 días consumiendo solo pan y agua Una mujer fuerte pero sensible y espiritual: así es ella, uno de los íconos del periodismo de espectáculo. En su mejor momento, enamorada y segura, la panelista de Intrusos y coequiper de Del Moro y Kaczka en radio, cuenta por qué le gusta ayudar a la gente en redes, se define como madre y descubre sus deseos más profundos VER NOTA

“¿Hay un cambio de paradigma en la televisión? Porque por ahora Tinelli no tiene pantalla, Mirtha no tiene pantalla, Susana está ahí viendo... no sé si hay un cambio generacional…”, quiso saber el periodista Gonzalo Vázquez. “El tiempo nos pasa a todos. Le pasó a (Juan Carlos) Mareco para aquellos que recuerden a Mareco. Larrea tuvo su gran momento”, respondió. Y agregó: “Las estrellas van cambiando. La forma de ser una estrella ha cambiado. Evaluarlos con la vara de éxito o fracaso por si tienen o no para hacer es demasiado exigente o demasiado frío”.

“No hay nadie indispensable en los medios. Somos minutos de entretenimiento, nada más”, comentó Pergolini después cuando le consultaron si las grandes figuras como Mirtha, Susana o Tinelli debían estar en la pantalla. “Ya no veo tele”, sumó. Luego, el cronista de Intrusos, le preguntó por sus épocas como conductor, cuando aún tenía el pelo largo, el hombre de radio se rio y aseguró que no recuerda con frecuencia sus tiempos en la televisión. “No lo hago, no tengo melancolía, no extraño nada de eso. Me han ofrecido volver a la tele miles de veces. Me la paso viendo programas que me han ofrecido y ya está, mi tiempo pasó”, completó.

“Las estrellas van cambiando. La forma de ser una estrella ha cambiado", dijo el conductor y empresario

A fines del año pasado en una entrevista con Luis Novaresio, Mario había analizado la política nacional y evaluó al Gobierno actual. ¿Alberto Fernández es?: “Alberto Fernández no fue...”, respondió con ironía el empresario, quien definió al Frente de Todos como “una coalición que no funcionó como la mayoría de las coaliciones en este país”.

Colombia sería inhabitable debido a la contaminación en el 2070 Un informe de la revista científica PNAS asegura que de mantenerse la tendencia de emisiones de gases, 3 mil millones de personas tendrían que salir de sus lugares de residencia VER NOTA

“Quien eligió a este gobierno lo critica como si no lo hubiese elegido. Estamos viendo una novela barata todo el tiempo”, apuntó contra la interna del kirchnerismo, y en la misma sintonía cuestionó a la oposición que “a los dos días de haber ganado la última elección ya estaban peleando por la presidencia”.

“Si Macri y Cristina quieren jugar va a ser un problemón, gane quien gane, porque van a polarizar tanto, y ninguno va a contar con el suficiente aval”, analizó reclamando el surgimiento de “nuevos jugadores”. “El próximo presidente va a tener que entender lo que es una coalición, va a tener que ser alguien que quiera dialogar y que haya gestionado”, agregó.

Jornada 7 de la Liga MX Femenil: donde ver en vivo todos los partidos Ya sea en televisión abierta o de paga, conoce los detalles de la transmisión del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil VER NOTA

Pergolini, en su rol de empresario, señaló que “este no fue un momento para crecer” y apuntó a “los problemas estructurales muy graves” del país. “Invertir es muy difícil, está difícil en tecnología conseguir y mantener talento local”, lamentó. En este marco, abrió el debate para modificar la legislación laboral: “Trabajar para afuera es una opción realmente válida y por la coyuntura estamos detrás. Se va a tener que plantear la reforma laboral”. “Eso no quiere decir sacar beneficios”, aclaró poniendo el foco en que los trabajadores sean parte de la discusión.

Seguir leyendo: