Mario Pergolini: “No creo que Macri haya sido un buen presidente”

El empresario de medios y conductor de radio y televisión, Mario Pergolini, se volvió a mostrar crítico de Mauricio Macri al opinar que “no fue un buen presidente” y que sería “un problemón” que él y Cristina Kirchner compitan en las elecciones del año próximo. Reclamó “nuevos jugadores” en la política argentina y planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral.

A sus 58 años, Pergolini se mantiene alejado de la televisión y son escasos los reportajes que concede. Sin embargo, este martes participó del programa +Entrevistas, que conduce Luis Novaresio en LN+, en el que además de analizar la actualidad política, se refirió también a cuestiones de su vida, al avance de las tecnologías y los nuevos consumos, y el presente de los medios.

En este marco, quien hasta marzo del año pasado formaba parte de la dirigencia de Boca Juniors, también manifestó duros cuestionamientos hacia quienes manejan el fútbol. Considera que “el fútbol tiene mucho de los viejos dirigentes”, que “está muy mal gestionado”, pero que “somos bastante cabeza de termo y un gol mata cualquier cosa”.

Con una frase que guarda cierta autocrítica y que a la vez desde su óptica calza perfecto en Mauricio Macri, Pergolini señaló que “uno cree que pude trasladar el éxito a otros ámbitos”. “Macri fue un buen presidente de Boca, incluso lo reconoce gente no macrista”, expresó y destacó las Copas Libertadores obtenidas durante su gestión, la reforma de la cancha y el hecho de haber “jerarquizado a Boca”. Sin embargo, al ser consultado sobre su rol al frente del Poder Ejecutivo de la Nación, respondió: “No creo que Macri haya sido buen presidente”.

“Es difícil ponerlo como ‘buen presidente’. ¿Solucionó algo?”, agregó analizando la oportunidad perdida durante los cuatro años de Cambiemos en los que había “un apoyo popular muy alto”. Y para Pergolini, Macri no pudo implementar soluciones “por inoperancia, por no saber leer el momento” y también “porque a veces no te dejan”.

El empresario también evaluó al Gobierno actual. ¿Alberto Fernández es?: “Alberto Fernández no fue...”, respondió con ironía el empresario, quien definió al Frente de Todos como “una coalición que no funcionó como la mayoría de las coaliciones en este país”.

“Quien eligió a este gobierno lo critica como si no lo hubiese elegido. Estamos viendo una novela barata todo el tiempo”, apuntó contra la interna del kirchnerismo, y en la misma sintonía cuestionó a la oposición que “a los dos días de haber ganado la última elección ya estaban peleando por la presidencia”.

“Si Macri y Cristina quieren jugar va a ser un problemón, gane quien gane, porque van a polarizar tanto, y ninguno va a contar con el suficiente aval”, analizó reclamando el surgimiento de “nuevos jugadores”. “El próximo presidente va a tener que entender lo que es una coalición, va a tener que ser alguien que quiera dialogar y que haya gestionado”, agregó.

En la semana del 17 de Octubre, calificó como “anacrónica” la interna del oficialismo en el Día de la Lealtad peronista. “Repiten frases de Perón como si hoy haría exactamente lo mismo. Todo el tiempo con esa melancolía anacrónica que estuvo bien en un momento y hoy no es aplicable y en algún punto nos frena”, expresó. “Ese peronismo era para un mundo y hoy ese mundo no está. El mundo ha cambiado y la política no cambió, y eso es un problema. La región debería ser mucho mas compacta en esta evolución”, continuó.

En este contexto político considera que “puede aparecer un nuevo jugador” de cara al 2023. Al ser preguntado por la figura de Javier Milei, dijo que suponiendo que “por una locura del mundo termina siendo presidente” es difícil que pueda gobernar: “No tiene estructura”.

Pergolini, en su rol de empresario, señaló que "este no fue un momento para crecer" y apuntó a "los problemas estructurales muy graves" del país. "Invertir es muy difícil, está difícil en tecnología conseguir y mantener talento local", lamentó. En este marco, abrió el debate para modificar la legislación laboral: "Trabajar para afuera es una opción realmente válida y por la coyuntura estamos detrás. Se va a tener que plantear la reforma laboral". "Eso no quiere decir sacar beneficios", aclaró poniendo el foco en que los trabajadores sean parte de la discusión.





