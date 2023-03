El llanto de Delfina Gerez Bosco al hablar de su separación de Fernando Beni y de su romance con Martín Coggi

La participante lloró en El Hotel de los Famosos 2

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi tuvieron un romance en el El Hotel de los Famosos 2 (El Trece). Cuando se supo de la relación se generó un revuelo mediático. La polémica se generó por la situación conyugal de la modelo y Fernando Beni, su marido desde 2017 y padre de su hijo Gennaro. Según ella ya estaban separados cuando entró al reality; según él, era una crisis pero no una ruptura oficializada.

En medio de este contexto, la participante habló a corazón abierto sobre el vínculo con Berni en una charla íntima con algunos de sus compañeros. “Cuando me casé, decía: ‘Yo no me separo nunca’. Cuando empezamos a darnos cuenta, que dijimos de tomarnos un tiempo, veamos qué nos pasa, yo ya veía que no era un tiempo. ¿Para qué carajo lo del tiempo? Pongámosle título a esto, por el nene”, afirmó Delfina.

El llanto de Delfina Gerez Bosco (captura de pantalla)

Además, la modelo señaló: “Antes de venir, le dije: ‘Bueno, seamos amigos, por lo menos’, por el nene, porque tal vez como amigos nos llevamos mucho mejor”. Con el paso del tiempo, se fue sintiendo mejor a pesar del fracaso amoroso con el padre de su hijo: “Ahí no es que me di cuenta de que me gusta Martín, Axel o Emiliano. Me di cuenta que empecé a ser feliz de nuevo conmigo. Y me amigué con la Delfina alegre”.

La conductora se emocionó y no pudo contener el llanto. De manera inmediata, sus compañeros la abrazaron para contenerla. “Yo no me quería separar, porque me casé muy enamorada. Primero era el más lindo de todos. Después, cuando me daba cuenta de que ya no iba, me decía: ‘¿Para qué, boluda? Parezco una negadora que siempre me enoja y me quejo”, reconoció Delfina, muy conmovida.

Delfina Gerez Bosco recibe la contención de sus compañeros (captura de pantalla)

Recientemente, Gerez Bosco dio una entrevista telefónica con Socios del Espectáculo (El Trece) para hablar de su relación amorosa con Coggi. “Estoy de novia con Martín, me enamoré, él es muy genuino”, confirmó la modelo muy emocionada en una charla con el periodista Rodrigo Lussich.

Pero Delfina había sido acusada de serle infiel a Fernando Beni. Él mismo fue quien destapó esta situación: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”.

La participante dio una versión diferente sobre su relación con el padre de sus hijos: “Yo entro separada al hotel. Nosotros veníamos mal de antes. Nunca hablé de mi vida privada, siempre tuve perfil bajo. Cuando me llaman de El Hotel... dije que sí, obvio, era una posibilidad de que me vieran posmaternidad, para generar más laburo”.

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi se enamoraron en el reality (captura de pantalla)

Además, la conductora aclaró que ya no convivían juntos: “Antes de entrar al reality, no estábamos durmiendo juntos. Sus cosas están acá, pero él estaba durmiendo afuera, no hay mucha historia. Él no está mucho en Capital por su trabajo, no convivíamos mucho antes”.

Antes de entrar al hotel, Delfina habló con Fernando y le preguntó que debía decir respecto a su vínculo. “Él me dijo: ‘Decí lo que quieras, qué se yo’. Yo le dije: ‘Voy a entrar y ahí vemos si nos extrañamos, si volvemos, qué carajo hacemos”. Por este motivo se sorprendió cuando él dijo públicamente que era un cornudo: “No me cuido, estaba caliente, le salió así”.

La modelo admitió que estando en las grabaciones del reality le dijo que se quería divorciar, pero no se animó a contarle que estaba comenzando un romance con Coggi. “Se lo iba a decir cuando saliera”, afirmó. Sin embargo, Fernando se enteró porque se lo contó Kate Rodríguez, quien fue invitada al hotel y decidió llamarlo para contarle sobre el romance. Ahí se desató el escándalo y ambos se pusieron de acuerdo con llevar al cabo el divorcio.

