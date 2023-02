Los explosivos audios de la excuñada de Delfina Gerez Bosco por la infidelidad con Martín Coggi

La excunada de Delfina Gerez Bosco fustigo a la participante de El Hotel de los Famosos 2 por su infidelidad con Martin Coggi (Video: Socios del Espectáculo)

“Entré al reality y me pasaron cosas...”, dijo Delfina Gerez Bosco sobre el romance que arrancó con Martín Coggi en el contextó de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece). “Estoy de novia con Martín, me enamoré, él es muy genuino”, confesó la modelo en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece) mientras en paralelo se van televisando las escenas cada vez más acarameladas entre ellos en el reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis: en la última emisión se vio cómo pasaron su primera noche juntos en la suite.

Así las cosas, la excuñada de Delfina, Maru Beni dio su punto de vista también en diálogo con el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Es simpática, graciosa, entradora, pero una cosa es el personaje y otra es la persona, hay bastante distancia entre una y otra”, comenzó caracterizando a Gerez Bosco.

“Como ya dije en otra oportunidad, me parece que lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquier ser humano y no es juzgable por el lado de que te podes enamorar de otra persona. Lo que sí me parece que es juzgable es la forma en que se manejó, desprolija, tuvo miles de oportunidades de decirlo, mientras estaba en el Hotel, en las visitas de los domingos que Fernando le hacía en el hotel”, consideró la hermana de Fernando Beni.

Maru Beni, excuñada de Delfina Gerez Bosco

“Nunca dijo nada, es mentira que dijo algo. Todos nosotros, incluido mi hermano, nos enteramos con ella adentro del hotel por las cosas que empezaron a pasar cuando salió al aire el 9 de enero. Fue muy desprolija y se manejó mal, y cuando salió en vez de venir a hablar, no conmigo porque a mí no me debe rendir ninguna explicación, sino con mi familia o con mi hermano fingió demencia”, agregó Beni en su relato.

“Cuando entró al Hotel, estaba en pareja. Estaba en una crisis como cualquier pareja de muchos años. Pero de ahí a entrar y salir con otro novio, me parece un montón, no tiene sentido... Sobre todo porque hay una criatura en el medio que necesita procesar un poco las cosas, ¿no?”, dijo Maru en referencia a Gennaro, el hijo que tuvieron Delfina y Beni.

“Ella siente que yo fui muy dura con ella. Pero fui muy buena siempre con ella, desde que la conozco hasta ahora, por más de que tenía actitudes con miembros de mi familia o conmigo, que nunca me gustaron. Y sin embargo siempre fui una duquesa porque éramos familia. Ahora no tengo por qué guardarme nada”, agregó como para hablar de cómo se lo tomó el resto de su familia.

Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi pasaron la noche juntos en la suite de El Hotel de los Famosos 2

“La familia está toda sorprendida y no se dejan de sorprender. Aparte, el programa por más de que vaya a las 6 y media de la tarde, están pasando cosas que capaz no están buenas. Todos están sorprendidos, bastante desilusionados, y ella se sigue manejando afuera igual de mal que se manejó adentro”, contó.

Asimismo, habló del estado de ánimo su hermano y de su sobrino: “Volvieron las carreras, así que mi hermano volvió a laburar, sobrellevándola de la mejor manera. Supongo que pronto hará los trámites de divorcio pertinentes. Lo importante ahora es Gennaro, que está de vacaciones conmigo en Mar del Plata, con mis viejos, con los primos y los tíos. Queremos pasarla bien por él. El resto es cotillón”

“Me parece nefasto que para defenderse de lo que pasó, la madre de ella haya salido a inventar lo de la madrina de Genaro que es una amiga de toda la vida de la familia. Eso habla de toda la familia”, cerró punzante.

