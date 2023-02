El reencuentro de Sofía Jujuy Jiménez con Horacio Cabak: “No me interesa tener vínculo”

Sofía Jujuy Jiménez contó que se reencontró con Horacio Cabak

En el comienzo de 2021, Sofía Jujuy Jiménez había sido convocada para conducir junto con Horacio Cabak Informados de todo, un magazine matutino por América, propuesta que aceptó con mucho placer, pero que se terminó convirtiendo en su peor experiencia laboral por la mala relación que se generó entre ambos compañeros, de las que los detalles, con el correr del tiempo comenzaron a salir a la luz.

“Fue muy difícil. Era una dupla donde las tareas se tenían que compartir y eso no estaba pasando”, relataba en la mesa de Juana Viale apenas unos meses después de ocurrido el hecho. “Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar. Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía, había un doble discurso. De repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme” contó y agregó: “Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y ésta fue la primera vez que la pasé mal”.

En ese contexto, Jujuy contó el momento en el que “explotó todo al aire”. “Hubo una situación horrible en la que me empieza a maltratar adelante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando, con nervios. Traté de ser profesional y respirar profundo. Fue el 28 de enero, se terminaba el mes y teníamos que extender. Yo decía: ´¿Por qué tengo que trabajar pasándola tan mal?´. Finalmente, se extendió igual, la gente del canal habló para solucionarlo y ahí se acomodó todo”.

Sofía Jujuy Jiménez contó más detalles del maltrato que sufrió por parte de Horacio Cabak

Luego, ella explicó que el “quedó muy expuesto, fue muy feo, no estuvo bueno para nada, no se lo deseo a nadie”. Por último, analizó: “Creo que tiene que ver con esto de las generaciones. El concepto machista del hombre que piensa que sos más chica y mujer no sabés nada. Pero bueno, no me achiqué, me planté y resolví la situación”.

Pasados dos años del conflicto, Jujuy, quien se encuentra actualmente siendo parte de The Challenge, en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live reveló detalles de la incómoda situación. Según aclaró, “lo que pasó con Cabak tuvo que ver con mi alejamiento de la televisión y esa experiencia me atravesó un montón, me pegó un montón. Me considero una persona fuerte y por eso pude salir adelante y pude afrontar esa situación y resolver la conducción de la mejor manera posible”.

Explicó que al principio la idea era que el ciclo durara un mes, pero luego se extendió a dos meses, “y yo tengo mis límites, porque ni mi papá me levanta la voz y no lo voy a permitir. Me puse firme, hoy lo digo como un gran aprendizaje y un momento muy fuerte en mi vida, sobre todo profesional que me hizo ver la fortaleza de hacerme cargo de lo que yo trabajo, de lo que quiero ser, de mi lugar en los medios que tanto lo fui cuidando y lo lucho, y lo genero y lo trabajo todos los días”.

Explicó que ese incidente “puso mal a la Sofi conductora, a la Sofi artista y me sentí muy mao, pero dije que tenía que terminarlo porque yo doy mi palabra y tengo que cumplir con el contrato y una vez que lo terminé vino lo del Bailando y pude poner otra cara y estuvo buenísimo y después parar. Y ese parar me sirvió para ver un montón de cosas, porque las crisis sirven para poder reflexionar acerca de eso y salir más fuertes”.

Sin embargo, por cuestiones de trabajos y agenda, volvieron a cruzarse a instancias de un desfile y respecto de ello aseguró que “fue muy profesional la cuestión. A mí la verdad no me interesa tener vínculo pero soy una persona súper respetuosa con el otro entonces ante todo el respeto como humano, saludar cordialemnte. Porque tampoco soy recocorosa”, cerró.

