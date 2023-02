Wanda Nara publicó una foto llorando y explicó el motivo

La foto que compartió Wanda Nara

Wanda Nara tomó su celular, lo levantó y se tomó una selfie. Miró a cámara apoyando su mano sobre su cara, y mostrando su desayuno: un plato con todo tipo de frutas (se visualiza ananá, sandía y kiwi, entre otras), una taza de café (ya tomado) y un jugo verde, popularmente conocido como detox (para desintoxicar y depurar). También asoma su cartera a su lado. Una de la exclusiva colección que tiene en los distintos vestidores de sus casas de Milán (Italia), Estambul (Turquía) y Buenos Aires (Argentina). Se trata de un modelo de Chanel color rosa.

La modelo está sentada en la mesa de un restaurante con ambientación silvestre. No detalló si al momento de tomarse la fotografía se encontraba sola o acompañada. Porque aunque parezca que muestra todo en sus redes sociales, es ella quien decide qué compartir, y cuándo. Por caso, si bien la foto la publicó el lunes en sus redes sociales, bien podría tratarse de una imagen de otro día.

“Para que me conozcan un poco más”, escribió la empresaria junto a la imagen en la que decidió compartir una serie de descripciones sobre ella. Allí, asegura que es “fan de dormir y de comer”, que ama los desayunos “en todas sus formas”, que el servicio a la habitación es su “debilidad” (aunque en la selfie que posteó se la ve en el restaurante). También que le gusta el mate amargo y la ropa de marca. “Pero amo los descuentos”, hizo la salvedad.

Por su parte, sostuvo que su “debilidad” son las tortas pero que la “enamora” un sándwich de baguette con manteca, jamón y queso. “Cocino sin talento, pero con amor”, continuó la actual conductora de Masterchef, ciclo que ya comenzó las grabaciones y que será en las próximas semanas por la pantalla de Telefe. “En realidad, no sé para qué tengo talento”, agregó Wanda y detalló que toma un té todas las noches, antes de dormir, momento en que, además, se hace una rutina de skin care y se coloca cremas en la cara.

“Me gusta escuchar todo tipo de música y caminar descalza”, concluyó la hermana mayor de Zaira Nara en la publicación que en pocas horas superó los 80 mil me gusta.

La respuesta de Lizy Tagliani al posteo de Wanda Nara

Y entre los cientos de mensajes se destacó el de Lizy Tagliani, también conductora de Telefe, y con quien recientemente formó una gran amistad. “¿Seremos mellizas? Yo todo eso, pero en los sueños”, comentó la humorista y siguió: “En la vida me tengo que levantar a la madrugada a sacar a los perros a ca..ar, en los hoteles me pongo el despertador para bajar a desayunar el incluido, ropa de marca solo veo en Instagram, flautita con manteca, salchichón o salame, cocino sin talento y sin amor, maldigo la hora que lo veo a Sebas (su futuro marido) con hambre, duermo con cremas pero para los calambres, hongos y la de afeitar para la mañana, escucho la música que escuchan los vecinos y amo andar descalza hasta que piso un cardo”. Luego de escribir su monólogo, hizo referencia a los dichos de Wanda: “Para que me conozcan un poco más jaja. Te amo, melli”.

Divertida, Wanda le siguió el juego a la conductora: “Separadas al nacer”, respondió la modelo al divertido comentario de Lizy Tagliani.

Este martes, Wanda volvió a utilizar su cuenta de Instagram para expresarse, pero esta vez lo hizo con un llamativo posteo: primero, compartió una foto en la que está en la parte trasera de un auto, y lleva puestos lentes de sol. En la siguiente, explicaría el motivo: “A veces lloro por cosas lindas. En mi segunda foto, hoy tempranito”, detalló quien esta mañana se emocionó hasta las lágrimas, aunque no reveló el motivo que la dejó en ese estado.

