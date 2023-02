La China Suárez protagonizó un divertido blooper cuando Rusherking la asustó mientras desfilaba

Eugenia La China Suárez intentaba desfilar su look “total black” para su cuenta de Instagram cuando Rusherking la interrumpió. Todo comenzó cuando la actriz intentaba lucir su atuendo para sus seguidores en redes sociales, antes de salir a la noche, con el rostro bien serio por los pasillos del hotel donde se hospeda, mientras su fotógrafo, Thomas Raimondi, capturaba la escena.

El cantante de trap se tomó el momento en broma y decidió interrumpir el desfile de su pareja. Y cuando La China Suárez escuchó un extraño ruido que indicaba que detrás de ella estaba su pareja imitándola, no pudo evitar estallar en risas. “Boludo”, le dice la artista en el video que hizo tentar también al fotógrafo y a miles de seguidores, una demostración además del gran momento que atraviesa la pareja.

De hecho, la mamá de Rufina, Amancio y Magnolia dejó en sus redes también un tierno mensaje para su actual novio… que sonó a “palito” para sus ex. “Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomas”, escribió La China Suárez, y acompañó esas palabras con un polémico “te busque tanto” que de cierta manera funciona como una indirecta a todas sus ex parejas. “Te amo muchísimo mi amor, gracias por hacerme tan feliz. Sos lo más lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío”, le respondió Rusherking.

Febrero fue un mes intenso para la pareja. Luego de disfrutar el uno con el otro la obra de Casados con Hijos, golosinas de por medio, a principio de mes, tocó días de distancia por compromisos, para ahora volver a estar juntos y seguir alimentando el fuego que parece no extinguirse.

Después de un San Valentín que los encontró separados por distintos motivos, donde solo pudieron compartir su afecto vía redes, se terminó por concretar el reencuentro entre la China Suárez y su actual pareja, y nada mejor que una stories en Instagram para estallar las redes.

La China Suárez y Rusherking

En la postal, que compartió en Instagram para sus más de seis millones de seguidores, se los puede ver a ambos bajo las sábanas con sus torsos descubiertos. Por su parte, el cantante posó sin remera, mientras que ella optó por mirar a cámara y registrar ese instante íntimo en tonos blancos y negros.

En el Día de los enamorados, a través de las redes sociales, la actriz sorprendió a su novio con un mensaje romántico donde le agradeció por los meses compartidos. “No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mí”, escribió la artista junto a una foto en la que se la ve posando frente al espejo mientras su novio le da un beso en la mejilla.

Luego, agregó: “Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás”. Por su parte, el cantante respondió: “Te amo muchísimo mi amor, gracias por existir y por hacerme tan feliz. Sos lo más lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío”.

La China Suárez y Rusherking conforman una de las parejas más queridas por los usuarios de redes sociales. Después del escándalo del “Wandagate”, en el que estuvo involucrada la actriz, logró encontrar tranquilidad en los brazos del trapero y vive su romance a pleno.

