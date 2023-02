La China Suárez saludó a Nicolás Cabré por su cumpleaños con una foto inédita con Rufina recién nacida

Nicolás Cabré celebró su cumpleaños con su hija Rufina

“No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos. La familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mí que hayan venido. Gracias, las quiero”.

Quién es Yasmín Corti, la nueva integrante de El Hotel de los Famosos 2 y ex de Nicolás Cabré La bailarina, con una amplia trayectoria, hizo su ingreso al reality y no pasó inadvertida VER NOTA

Nicolás Cabré se expresó, como pocas veces, en sus redes sociales al compartir una foto junto a Eugenia La China Suárez y su hija Rufina, de nueve años, cuando fueron a ver una obra de teatro en la que él trabaja. De un tiempo a esta parte, el actor cambió rotundamente su manera de pensar con respecto a la exposición. Años atrás, hubiera sido imposible que él se abriera de tal manera públicamente, y muchísimo menos que tuviera una cuenta de Instagram. Sin embargo, el tiempo pasó y él mismo modificó su forma de pensar y de actuar.

La actriz mantuvo la misma ideología que su entonces pareja. Si bien cuando estaban juntos las redes sociales no eran las mismas que ahora, ella siempre respetó la decisión de él y jamás mostró a su hija. Hasta agosto de 2018, cuando la ex Casi Ángeles -habiéndolo hablado previamente con el actor- publicó por primera vez una foto de Rufina en la que se le veía la carita. De ahí en adelante no tuvo reparos en seguir posteando imágenes.

La China Suárez fue agasajada por su suegra: “Estos son los regalos que me gustan” La actriz fue a Santiago del Estero junto a su novio, Rusherking, y la madre del cantante le preparó unos platos típicos de esa provincia VER NOTA

Más tarde, sería él mismo quien se sumaría a las redes sociales y abriría su cuenta de Instagram, aquella en la que comenzó compartiendo consejos de running, promocionando proyectos laborales, y también realizando acciones comerciales. Y, sin dudas, lo que más sorprendió a sus cientos de miles de seguidores (no se sabe con exactitud la cantidad ya que no permite que se vea en su perfil) fue la naturalidad con la que comenzó a publicar fotos de su hija y la intimidad con su familia.

“Quien te ha visto y quien te ve demostrando jejejejejjeej”, comentó , aquella publicación La China Suárez, que actualmente está en pareja con Rusherking, y destacando el cambio que hizo Nicolás Cabré con el correr de los años.

La China Suárez mostró un juguete de su hija y sus seguidores le hicieron una advertencia La actriz se sacó una foto con un peluche que sería peligroso para los niños VER NOTA

Este 6 de febrero, el actor cumplió 41 años y lo celebró junto a Rufina. ¿Cómo se supo? Porque justamente fue él quien publicó una foto con su hija en un hotel de Valle de Uco, en Mendoza, a donde viajaron para festejar el especial día. “Feliz cumpleaños para mí. Gracias por todos los mensajes”, escribió en su Instagram con la selfie que se tomaron al aire libre.

La China Suárez, por su parta, también quiso saludarlo públicamente. “Feliz nacimiento, por muchos años más criando junto a nuestra Rufita”, escribió mencionando la cuenta oficial de Instagram del actor y agregando un corazón rojo. Pero lo que más llama la atención de la publicación que la actriz hizo en sus Historias es la foto con la que acompañó el mensaje: se trata de una imagen inédita de cuando su hija era recién nacida.

La foto que compartió La China Suárez para saludar a Nicolás Cabré el día de su cumpleaños

Allí, el actor que por entonces tenía 33 años –su hija nació en julio de 2013-, cargaba a la beba con sus dos manos. Rufina estaba envuelta en una mantita y también tenía un gorrito en su cabeza. Y él la mira con el amor de un padre a una hija.

“¡Qué hermoso mensaje!”, destacó un Nicolás Cabré melancólico el día de su cumpleaños, luego de compartir la publicación en su propia red social. “Gracias, gracias y gracias”, agregó junto a tres corazones rojos.

Este mates, en tanto, publicó otra foto de su amanecer mientras disfruta de sus días de vacaciones acompañado por su hija, con quien se encuentra disfrutando de los paisajes y la naturaleza argentina.

Seguir leyendo: