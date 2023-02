Ernesto Tenembaum y Nancy Pazos se cruzaron al aire por Gran Hermano 2022: “Con tu nivel intelectual, todo es una huevada”

Ernesto Tenembaum y Nancy Pazos discutieron al aire por Gran Hermano (Y ahora quién podrá ayudarnos. Radio Con Vos)

Gran Hermano 2022 es el fenómeno televisivo del momento y nadie quiere perderse las instancias finales de la competencia. Con la casa convulsionada por el ingreso de los familiares de los participantes, los debates se trasladas a las redes sociales, a las escenas de la vida cotidiana y a los programas de radio y televisión.

Esto ocurrió en Y ahora quién podrá ayudarnos, el ciclo que conduce Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, en el que su equipo está dividido. Tanto él como Gustavo Grabia permanecen ajenos a las vicisitudes de los hermanitos, mientras que sus compañeros Yamila Segovia y Walter Garbarino se declaran como seguidores del programa de Telefe.

A raíz de esto, el conductor se planteó un interrogante. “¿Por qué Yami y Garba, o periodistas que yo respeto como Ceferino Reato o Nancy Pazos están debatiendo Gran Hermano, aparte que es un laburo?”, se preguntó, antes de presentar al aire a Nancy, para saber, de una buena vez, “qué carajo pasa ahí que no lo entiendo”.

Columnista habitual de los debates de Gran Hermano, además de su participación de cada mañana en A la Barbarossa, Nancy aclaró de entrada que pensaba como Ernesto. “Yo era de tu bando. Me pidieron que haga una suplencia durante enero en El debate, les dije que nunca había visto el programa y me dijeron ‘no te preocupes’, señaló la conductora de Ruleta Rusa. Y reveló que pidió un cachet eleveado. “Cuando no quiero hacer un laburo pido mucha plata. Me la terminan dando y ahí empecé. Y Gran Hermano te atrapa, porque lo que empieza siendo una discusión de veinte adentro de una casa, terminan siendo discusiones cotidianas.

Luego, intentó responder la pregunta inicial de Tenembaum, repasando algunas de las características de los personajes. “Vos agarraste por guita y cuando te metiste ahí viste que es una especie de laboratorio social que además de ser divertido, sirve para dar discusiones de principios, de valores”; interpretó Tenembaum. “Es absolutamente así, y volvés a tus orígenes a partir de las discusiones cotidianas”, coincidió Pazos. “Gran Hermano concita la atención de tanta gente porque en cualquier discusiones de las que se dan ahí, estás discutiendo algo de tu familia”, agregó.

A modo de ejemplo, utilizó a uno de los participantes más polémicos de la casa. “Alfa era mi viejo: retrógrado, de barrio, que se deprimió cuando supo que su sobrino era gay. Era un buen tipo, pero un retrógrado recalcitrante, y eso es Alfa. Todos tenemos un Alfa en la familia, y el enano fascista que tenemos todos también está representado en Alfa”, analizó. Y así con Marcos, Romina, y otros de los hermanitos.

A continuación, Garbarino le trasladó una de las grandes discusiones de los últimos días referida a la salvación de Romina hacia Julieta. Según pudo verse, la exdiputada tenía pensado salvar a Daniela, pero una charla con el misterioso Gran Primo le hizo cambiar de opinión. “Hay contención psicológica y les hablan durante el día. Seguramente alguno de los participantes entendió mal, no tengo idea, pero este es un programa de televisión que tiene guionistas, que van a poner blanco sobre negro cuando se les cante”, expresó Nancy.

“Te cuentan una narrativa y es cierto que está sesgado, pero al hacerlo televisivo y que en pocos minutos el malo sea recontramalo y el bueno, recontrabueno, vos podés debatir mucho mejor. No me importa la verdad, me importa el debate”, agregó la periodista, antes de tener el último ida y vuelta con el conductor.

Tenembaum: —Nancy, tengo que cortar... ¿Si veo Gran Hermano hoy a la noche, veo un debate de gran contenido social o me encuentro con una huevada?

Pazos: —Con tu nivel intelectual, todo es una huevada. Qué querés que te diga… no puedo tomar ni un café con vos.

Tenembaum: —Mala, sos mala

Pazos: —No soy mala, empezaste la nota diciendo que ibas a hablar mal de vos y hablaste bien de vos, diciendo “estas pelotudeces no me importan...” A mí, sí.

Tenembaum: —Hoy me retó Estela de Carlotto, me retaste vos, tengo una mañana terrible

Pazos: —Te juro que noto tanto, seguro que vos lo extrañás más que nadie, pero noto tanto que te falta Marcelo (por Zlotogwiazda). Porque Marcelo te ubicaba, y en esto van a coincidir un montón de oyentes, porque yo también soy oyente tuya. Pero te quiero.

Tenembaum: —Nancy, te mando un beso grande

