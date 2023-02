La particular estrategia de Nacho y la Tora en Gran Hermano 2022 para ganarse el apoyo del público

Gran Hermano 2022: la nominación de Nacho

Mientras Gran Hermano transita sus últimas instancias, cada jugador trata de medir de forma muy precisa el modo en que se desempeña en la casa, teniendo en cuenta que afuera todo se ve y que, en última instancia, es el público el que decide con su voto quién será el ganador del reality. Ante ello, no es de extrañar que algunos de los hermanitos intente “edulcorar” su imagen y generar complicidad y empatía en los demás, incluso si eso lleva a mostrarse forzosamente con las mascotas.

Cuando Santiago del Moro anunció que entrarían dos nuevos participantes, la casa se revolucionó e incluso hubo caras de desapruebo ante la medida tomada, aunque todo cambió al descubrirse que estos nuevos moradores eran dos perros, quien en principio fueron bautizados como Caramelo y Moro (en homenaje al conductor del ciclo) para luego descubrir que éste último en realidad es una hembra, así que de inmediato se decidió cambiarle el nombre por Delmora y finalmente quedó en Mora.

Su llegada y la forma en que revolucionó la casa era el punto buscado desde la producción para darle más atractivos de los que ya tenía el reality. Y así como en un primer momento Romina y Marcos confesaron que querían quedarse cada uno con uno de ellos, ese pensamiento comenzó a licuarse. y bienvenido sea, máxime teniendo en cuenta que Gastón Trezeguet confirmó hace apenas unos días que la estadía de las mascotas en la casa culminará dentro de una semana aproximadamente.

En un principio fue el salteño quien mejor se llevaba con ambos cachorritos, siendo inclusos ellos los que lo buscaban para jugar y correr. Sin embargo, eso comenzó a cambiar en tanto los demás integrantes comenzaron a pegarse a los cachorritos y a estimularlos, impidiendo que se muevan libremente.

Nacho y Lucila, acusados de utilizar a los perros para generar empatía

Dos de los participantes que están utilizando a los perros, según los comentarios vertidos en las redes sociales, son Nacho y La Tora, de los que se recordó un hecho significativo de esta semana, como el hecho de dirigirse al confesionario para realizar la votación junto con el can en el regazo. Tras ese hecho, ocurrió el domingo útimo otro detalle que tiene como protagonista a La Tora, quien al ser llamada por Gran Hermano al confesionario para que hable a la cámara y detalles los pormenores de por qué debería seguir en el juego, lo hizo acompañada también de una de las mascotas.

Tampoco debe olvidarse lo sucedido en los últimos días, cuando ya se había definido que Lucila estaría nominada, Nacho tomó a Caramelo, lo alzó y lo ubicó frente a una de las cámaras para hacer un discurso de por qué debería quedarse ella y continuar en el juego. Todas estas fueron cuestiones que llevaron a los seguidores del ciclo a explayarse en las redes sociales sobre lo sucedido.

“Los perritos no dan lástima, piden auxilio para que por favor se los lleven de ese loquero”, comentó uno de los usuarios, en tanto que otro aseguró que “eso también es maltrato, por que no se usan a los animales para aparentar”. “Los dos enfocando a los perritos y pidiendo que no los voten, que asco”, explicó otra seguidora del ciclo, en tanto que otro expresó que “es evidente que los dos usan a los animalitos para quedar bien afuera. En ella se le nota más, los agarra y mira a ver si la está tomando una cámara”, para luego sentenciar que, de esa forma, tanto ella como él “siguen restando”.

