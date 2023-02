Barby Franco compartió el video de una emotiva bendición a Sarah: en la playa y vestidas de blanco junto a Fernando Burlando

El bautismo de Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, frente a la playa

Este domingo por la tarde, Barby Franco y Fernando Burlando mostraron en sus redes sociales como fue la “bendición” de Sarah. Rodeados de familiares y amigos, la pareja celebró el “milagro” de su hija en una ceremonia religiosa. En las imagenes, se pudo ver que habían improvisado un altar con vista al mar, donde estaban la modelo con la beba en brazos -ambas vestidas de blanco-, el letrado y el cura.

“Linda bendición”, escribió Barby junto a un emoji de amor, en la historia que musicalizó con la canción religiosa “Hay Ángeles Volando en Este Lugar”. Como viene pasando desde el nacimiento de Sarah, Franco no para de postear fotos y videos de su hijita que, como ella mismo dice, le cambió la vida después de tantos años buscando quedar embarazada.

Tras llegar a Uruguay, la familia de Burlando se instaló en una exclusiva mansión ubicada sobre la playa. “Hoy cumplo 2 meses y lo festeje con mis papis”, publicó la pareja con una tierna imagen de los tres juntos. Además de celebrar este fecha especial, aprovecharán para descansar y relajarse este fin de semana largo que se celebra la fiesta del Carnaval. Luego, regresaran a Buenos Aires para retomar sus respectivos compromisos.

Recientemente, Franco publicó dos fotos en Instagram para mostrar el antes y después en su cuerpo luego de pasar por una cesárea. “De todas forma me amo. ¡¡¡Me admiro!!!”, aseguró. Además, agregó con mucho orgullo: “Soy real. Mujeres: somos increíbles”. De manera inmediata, recibió cientos de likes y comentarios positivos de sus seguidoras.

Fernando Burlando y Barby Franco y su hija Sarah con el cura que realizó la bendición

En otra oportunidad, Barby mostró la cicatriz de la cesárea que debieron practicarle. “La marca que marcó mi vida”, fue como la definió en el epígrafe de la publicación de Instagram que rápidamente cosechó cientos de miles de elogios en forma de “me gusta” y comentarios cariñosos.

Días después del nacimiento de Sarah, Burlando fue entrevistado en el ciclo Biri Biri de República Zeta y dio detalles de la enorme lucha de Barby por convertirse en mamá. “Hicimos de todo, a nivel científico recorrimos todo, con muchas decepciones. En el trayecto siempre hay cosas que no salen como querés. Saritah vino sola, sin tratamiento y sin ningún tipo de ayuda. Para mí es una bendición absoluta”, aseguró el letrado que ya era padre de María y Delfina, de un matrimonio anterior.

Fernando Burlando y Barby Franco junto a Sarah llegaron a uruguay para descansar unos días

Cuando le preguntaron a quién se parecía Sarah, respondió sin dudar: “Es igual a mí. Cada persona que la mira dice que es preciosa y me dicen que es parecida a mí. El ego no entra en mi cuerpo”. Además, se refirió a la elección del nombre de la pequeña: “Teníamos varios nombres bien posicionados. Ema venía haciendo delantera, pero yo no me quería meter porque quería que Barby elija todo, sabía como estaba disfrutando toda esta situación. Sarah estaba en el libreto e indirectamente la convencí a Barby”.

Cabe recordar que en julio pasado y después de cinco años de búsqueda, Barby y Fernando contaron que iban a ser padres. Más tarde, revelaron que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los veía caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta lanzaba humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella.

