Lourdes Sánchez habló de sus supuestos chats con Fede Bal: “No pueden estar subiendo esto”

Lorudes Sánchez negó sus chats con Fede Bal (América)

La escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey terminó arrastrando a varias mujeres, entre ellas, a varias famosas. Tal es el caso de Lourdes Sánchez, quien este fin de semana fue tendencia en las redes sociales luego de que se viralizaran supuestos chats íntimos entre ella y el protagonista de Kinky Boots. Lo cierto es que, mientras el hijo de Carmen Barbieri sigue evitando el tema, la futura esposa de Pablo Chato Prada tuvo que salir a dar explicaciones sobre su relación con el actor, con quien compartió el Bailando 2019.

“¡Me trae disgustos nada más!”, comenzó diciendo la bailarina, que se encuentra participando de los carnavales correntinos, en diálogo con Alejandro Castelo para LAM. Y calificó como “sucia” la charla que se le atribuyó en los chats que se publicaron en las últimas horas. “Yo me entero el viernes a la noche, cuando me estaba poniendo el tocado para salir a la pista y me llega un mensaje de Agus Rey”, relató. Y dijo que el periodista de Argenzuela fue el que la puso en autos de lo que estaba pasando.

“Yo no entendía nada. Encima, donde estoy parando en Corrientes queda a cuarenta minutos de la capital y no tengo cable. Entonces me manda el chat. Viste cuando decís: ‘No pueden estar subiendo esto. ¡Es un chiste!’. Nada me parecía real de lo que estaba viendo. Es cualquier cosa. Están haciendo un circo de todo esto, porque está bien que haya chats que sean verdaderos. Pero ya meterse con una persona como yo, que no tengo nada que ver con Fede más que una amistad re linda”, agregó Lourdes.

La bailarina recordó que, cuando ambos participaron juntos del programa que conducía Marcelo Tinelli, habían tenido que sobrellevar situaciones complicadas, como su problema de salud y la muerte de Santiago Bal. Y se mostró sorprendida de que estos supuestos chats salieran a la luz justo una semana después de que el padre de su hijo, Valentín, le pidiera matrimonio públicamente en el corsódromo.

“Para mí eso fue lo que molestó, porque fue una propuesta de casamiento hermosa. Un momento re lindo que estamos viviendo con Pablo. ¿Y viste que hay veces que no te pueden ver bien, feliz? Así que caí en la volteada. Pero metieron a tantas en este amorío con Fede, que era obvio que yo iba a caer. Porque yo bailé con él y en una coreografía nos dimos un beso”, señaló. Aunque dijo que esa performance había sido aprobada, en su momento, por Prada y aseguró: “No hay lo que por ahí quieren que haya”.

El beso de Fede Bal y Lourdes Sánchez en el Bailando 2019

En relación a su presente y su vínculo con Aldrey, Lourdes dijo: “Yo estoy súper bien, estoy en otra con Pablo planeando nuestro casamiento. ¡Imaginate! No la conozco a Sofi, porque cuando nosotros bailamos Fede no estaba con ella. Porque el chat arranca como diciendo: ‘Estoy sola, qué le vas a decir a S’. Aparte, la foto que muestran ahí es la actual de mi Instagram y yo cuando bailé con él tenía otra. Y la verdad que te pueden hacer mucho daño”.

¿Si se comunicó con Bal a raíz de esta situación? “Le mandé un mensaje diciendo: ‘¿Qué es esto?’. Y lo primero que me dice es: ‘Perdón por esto a vos y a Flor de la V, como diciendo que lo de ella también era un garrón que ya va a pasar. Pero es un tema que hoy garpa. El fin de semana, fue catarata de mensajes hacia mí y hacia Pablo diciéndole cosas. Por eso digo que nos agarró a nosotros que entendemos del medio y estamos re contra curtidos con todos estos temas. Y por ese lado te puedo decir que no nos afectó tanto. Pero no te dejás de preguntar: ‘¿Por qué si no es así?’”.

Finalmente, Lourdes aseguró que va a dejar que esto “fluya” ya que no los va a afectar al Chato y a ella como pareja. Y evitó cuestionar a Aldrey por difundir las infidelidades de Bal. “Yo sé que Sofía fue muy importante en la vida de Fede, lo veíamos todos. No te puede decir cómo reaccionaría yo en su lugar porque no estoy en sus zapatos y cada uno reacciona como le sale en base a su personalidad. Por lo que me conozco, sé que yo no haría lo mismo. Pero hay que ver las cosas que pasó, porque por ahí hay cuestiones que no sabemos por las que la pasó mal. Yo, en mi caso, descargaría por otro lado. Pero no la juzgo”, concluyó.

