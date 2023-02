Flor Moyano volvió a expresarse tras su denuncia contra Juan Martino: “Me siento juzgada”

Flor Moyano (Instagram)

La noticia sorprendió a todos: Flor Moyano denunció a Juan Martino, su excompañero de El Hotel de los Famosos, por abuso sexual con acceso carnal. Y, en las últimas horas, la productora que lleva adelante el reality de ElTrece difundió un comunicado en el que hizo referencia al tema. Pero, evidentemente, eso no conformó a la bailarina y patinadora ni a su abogado, el doctor Roberto Castillo.

“Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones de el ciclo El Hotel de los Famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido para la resolución del caso”, comienza diciendo el comunicado publicado por Boxfish.

Y continúa: “En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones. En Boxfish procuramos un ambito seguro, propicio y cordial para todos nuestros trabajadores. Es por eso que, desde el primer instante, no solo hemos atendido las necesidades de Florencia sino que además actuamos en consecuencia. Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia.”

Las palabras del abogado de Flor Moyano en Instagram

Así las cosas, este domingo Flor compartió dos historias que había publicado su letrado con el siguiente texto: “Como abogado de @moyanoflor repudio de manera energética (sic) y categórica, el vergonzoso intento por utilizar la semántica en pos de disfrazar el Acoso y los abusos sexuales reiterados oportunamente denunciados ante la Justicia. Un Abuso Sexual NO es una simple incomodidad”.

“Me asombra el nivel de lucidez que se le exige a una víctima de Abuso. En este caso, @moyanoflor fue clara y contundente contando todos los hechos de Abuso que sufrió. Pero, si no lo hubiera sido, producto del trauma. Me asombra que finjan no saber, que las víctimas de Abuso hablan Cómo y Cuándo pueden”.

La reflexión de Flor Moyano en Instagram

Minutos después, la propia Moyano hizo una reflexión en sus redes. “Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía, y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. Me toco vivir lo que tantas veces escuché en boca de otras mujeres, y a pesar de que los Profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer, simplemente tirando una opinión al aire me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil”.

El texto termina señalando: “A pesar que de manera consciente, entiendo que debería ser absolutamente irrelevante la palabra de la gente, créanme el dolor aparece igual, es difícil de dominar, y es mucho más difícil de explicarlo en estas líneas. Solo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

