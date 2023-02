Moria Casán se quejó de la convivencia con Pato Galmarini: “Es muy milico”

Moria Casán habló de Pato Galmarini (ElNueve)

Él está completamente embelesado con ella. Y ella parece haber encontrado en él al gran amor de su vida. Sin embargo, en la relación entre Moria Casán y Pato Galmarini no todo sería color de rosas. ¿El motivo? Según lo que explicó la protagonista de Brujas frente a las cámaras de ElNueve, el político es demasiado puntilloso en las cuestiones relativas a la convivencia. Y la diva, obviamente, no está para tolerar algunas exigencias a esta altura de su vida.

“Es muy difícil porque es muy estricto. Es muy milico. Lo único que falta es que me haga hacer cuerpo a tierra”, dijo la One al ser consultada por la cotidianeidad con el ex Secretario de Deportes. Y agregó: “Él es súper ordenado. Yo tengo un caos medio ordenado, pero bueno...es bravo. Igual, zafamos. Trato de contemporizar”. ¿Si es verdad que aguanta sólo un tiempo bajo el mismo techo con Galmarini y después prefiere que cada uno se vaya a su domicilio? “Sí: tres o cuatro días, y después a casita...”, se sinceró Moria.

En la nota, la diva también habló con Maribel Leone de su enfrentamiento con Fátima Flórez, a quien le exige un pago por imitarla luego de haber registrado su imagen. “No es personal contra ella, es contra todo el que haga sobredosis de mí. Entre los Tik Tok y todo hay mucha cosa. Y me canso de verme”, señaló la Casán que a lo largo de su carrera ha sido la figura más emulada de la Argentina y que hoy decidió cambiar esta situación, quizá aconsejada por su novio.

Moria Casán y Pato Galmarini durante su viaje a Europa

Para ilustrar el gran cambio que había tenido su vida a partir de su noviazgo con el suegro de Sergio Massa, a mediados del año pasado Moria había compartido en su cuenta de Instagram un video en el que se la veía haciendo tareas hogareñas. “Hola, amores, ¿cómo están?”, dijo mirando a la cámara de su celular. Y agregó, divertida: “Retrato de una mujer sometida. Nunca pensé que iba a llegar a esto”.

Enseguida, la diva dejó ver la escena cotidiana: Galmarini relajado en su sillón mirando un partido y la mesa que estaba preparando. “Fútbol -en referencia a lo que se veía en su TV-, I can´t believe it (no lo puedo creer). Tuve que preparar una cena con cosas que quedaban. O sea, garbanzos, no sé, arvejas, ¿qué es esto? Lentejas, huevo duro que se me desarmó”, detalló. Y agregó, divertida: “Le hice abrir una lata de atún a Galma que casi más lo tenemos que llevar a un instituto, un quilombo”. Sin embargo, justo cuando iba a seguir con la descripción de lo que estaba preparando, se dio cuenta que se había olvidado de lo más importante: “¡Ay, por favor, tengo que dar vuelta dos milanesas de soja, que si no se me pasan! ¡No puedo creer!”.

Moria y Pato habían estado disfrutando en el mes de julio de una suerte de Luna de miel en Europa sin haber pasado por el Registro Civil. Y, a su regreso, hablaron del casamiento en la Cancha de Boca que el político había anunciando que quería concretar con la Casán y por el que no se mostraron nada apurados. “Es buena compañera, muy solidaria, muy laburante y además es crack”, había dicho el ex Secretario de Deportes a la hora de definir a la diva. Y ella, por su parte, señaló: . “Es un ser luminoso, somos la nueva longevidad, somos la pareja atemporal y somos coaching emocionales sin proponérnoslo para las parejas que tienen edad y los que no son jóvenes que aman esta pareja”.

Seguir leyendo: