Cande Molfese sufrió un abuso callejero: “Vino un chabón y me tocó”

Lamentablemente, a pesar de lo mucho que se viene hablando del tema en los últimos tiempos, el acoso y el abuso callejero contra las mujeres sigue siendo una constante. Y Cande Molfese fue una víctima más. La actriz e influencer usó su cuenta de Instagram para relatar un repugnable episodio que le tocó vivir este viernes, a plena luz del día, cuando se dirigía al gimnasio para hacer su rutina de entrenamiento como todos los días.

“Recién llego a mi casita y, mate en mano, quería contar algo que me pasó hoy y que no estuvo nada bueno”, empezó contando la joven. Y siguió: “Estaba yendo al gimnasio, 11.30 de la mañana, más o menos. Por suerte, no venía con nada en la mano, sólo tenía riñonera, venía caminando. De repente, viene un chabón, más o menos de mi edad, y me toca el culo de lleno, me agarra el culo fuerte . Yo estaba medio cerquita la pared, así que que me pone contra la pared, me agarra el culo y se va corriendo”.

Visiblemente afectada, Cande contó su reacción: “Yo salí corriendo atrás, disparada como una loca...No, como una loca no, como lo que tengo que hacer, gritándole: ‘¡Hijo de puta, hijo de puta!’”. Sin embargo, según explicó la actriz e influencer, ninguna de las personas que presenciaron el hecho se solidarizó con ella. “Nadie en todo (Avenida Del) Libertador me ayudó. En un momento dejé de correr, porque me harté, y me senté a llorar. No pasó nada, no me hicieron nada. O sí. Pero la angustia que yo sentí...”, dijo indignada.

Molfese explicó que, en ese momento, sintió la necesidad de mandar un mensaje para “poner en palabras” lo que había vivido. “Por suerte, me iba al gimnasio, que es mi lugar de descarga favorito en el mundo”, señaló luego. Y enseguida trató de hacer un análisis sobre la situación.

“A mí me impresionaron muchas cosas. Primero, ver que nadie en la cuadra me colaboró con la causa. O sea: nadie me ayudó. Entiendo que la gente tiene miedo. Pero, bueno, quiero confiar que hay gente solidaria que hubiese sentido empatía. Pero, claramente, no fue el caso”, comenzó diciendo. Y continuó: “Después, la impunidad con la que el chabón hace eso. Pensar que me tengo que consolar con que ‘no pasó nada’, con que por suerte no era de noche, con que por suerte no tenía el celular en la mano, con que por suerte no llegó a mayores...”.

Por otra parte, Cande comentó: “Con esto es con lo que convivimos las mujeres. Me parece muy heavy, me da mucha angustia el miedo que con el que salgo a la calle. Después me empecé a cuestionar si yo no tenía una calza que me marcara mucho. ¿Ves hasta dónde llega la cabeza de la persona por las cosas que nos han pasado? Porque eso no puede pasar. Yo me puedo poner lo que se me cante el ojete ¡Y que se me vea el ojete, de hecho!”.

Así, después de pedir disculpas por su “altere” (sic), Molfese concluyó: “Mi pensamiento es que nos tenemos que cuidar porque, lamentablemente, por más que creemos que vamos avanzando y que hay cosas que mejoran, falta mucho. Falta mucho porque siguen pasando estas cosas, porque vas caminando por la calle y te gritan cualquier batata. Entonces, lamentablemente, mujeres, a seguir cuidándonos, a seguir acompañándonos. Y tengan cuidado, porque eran las 11:30 de la mañana, tempranito. Pero no pasa nada, la gente es muy impune”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

