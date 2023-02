El video de Agustín antes de entrar a Gran Hermano: un guía para aprender a votar en las elecciones

Agustín Guardis y una guía para votar (Crédito: YouTube)

Apenas comenzado Gran Hermano y descubriendo aún quiénes eran cada uno de los participantes, en las redes de a poco se hicieron presentes diferentes videos y fotografías que mostraban el pasado de cada uno de los hermanitos tanto en la pantalla chica como en castings o incluso como modelos profesionales. Es más, en tanto el tiempo pasaba y la confianza era mayor, ellos mismos en varias oportunidades contaron el derrotero de pruebas fallidas que tuvieron que atravesar hasta entrar a la casa más famosa del país.

“Soy Agustín Guardis, tengo 25 años y soy de la ciudad de La Plata. Soy analista político y además trabajo en una cancha de Fútbol 5. Ideológicamente me considero un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido. Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar tengo que generar conflicto lo voy a hacer. Jugar con las personas es mi juego favorito”. Así fue la carta de presentación de uno de los jóvenes más polémicos al momento de ingresar a la casa.

Apodado Frodo por su parecido con el personaje de El Señor de los Anillos, también había aclarado que una de las debilidades que tiene es poseer “demasiado ego”, hecho que podría traicionarlo. “Ojo con el ego y con las estrategias”, le recomendaba Santiago del Moro en esa famosa gala de presentación de los participantes, como si hubiera advertido lo que estaba por suceder con su figura.

Respecto del juego en sí, en una charla exclusiva con Teleshow aseguró que “somos diferentes historias, diferentes perfiles, y eso es la magia de Gran Hermano. Yo siempre lo digo, es el juego de la vida, de la convivencia. La única herramienta que tenemos ahí adentro es la nominación, después es jugar entre nosotros, y eso es emocionante, y por eso soy gran fan del reality. Me encanta, es algo que de chiquito lo miraba, fan de Gastón, de Marcelo, de Cristian, de Nadia, los amo, son mis mentores. Gastón me regaló un cuadro suyo firmado y lo tengo arriba de la cama, Cristian me tiene como si fuese su hermanito postizo, que me apaña, Nadia que me ama. Me aconsejaron muchísimo tanto sobre cómo jugué como desde el punto de vista humano”.

Tras su eliminación de la casa, beneficiado por el voto del público en el repechaje volvió a ingresar, y luego de unas semanas, al caer en placa debió armar las valijas de nuevo para volver a salir. En estos momentos, se encuentra aún como invitado en varios programas donde detalla la estrategia que había armado en su cabeza para poder ser, como él mismo lo dice, uno de los mejores jugadores de la historia del ciclo.

Mientras ello ocurre, en las redes sociales comenzó a viralizarse un video de este analista político recibido en la Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud, en el que presenta Una guía práctica para votar en el canal de YouTube de la Fundación Atlas. Allí, tras presentarse, asegura que “con la Fundación Atlas le venimos a proporcionar una especie de guía rápida para poder votar en las próximas elecciones y así no volver a incurrir en los errores del pasado”.

Según detalla en el video cuya publicación data de 2019, “hay que entender que la libertad está por encima de todo y por eso el Gobierno debe ser limitado, por eso la libertad es el motor de la vida pública y la fuerza transformadora de cualquier sociedad. Pero en sociedades como la Argentina, la libertad está sofocada y por lo tanto no hay Estado de Derecho y así todo queda allanado para la miseria y la corrupción”,

“No debemos tenerle miedo en las próximas elecciones a votar a algún partido o ideas diferentes, y es nuestra única defensa contra ese mal que nos aqueja. No es verdad que si no fuesen ellos no nos gobernaría nadie más. Nuestro voto es solo nuestro, debemos entonces depositar nuestro voto en las ideas que mejor encajen y que nos puedan servir para que este país funcione de verdad con un Estado coherente, chico y efectivo”, cerró.

