Todos los looks en la alfombra roja de los Premios Carlos 2023

Coki Ramírez, Marcela Klosterbooer, Romina Gaetani y Carmen Barbieri con Fede Bal brillaron en la alfombra roja (Fotos: Mario Sar)

Y en una apacible jornada del último lunes de enero, la entrega de los Premios Carlos en Villa Carlos Paz recuperó su esplendor. Después de dos años aquejados por de la pandemia de coronavirus, que obligó a suspender obras y a reducir el aforo castigando duramente a la industria del espectáculo, la tardenoche del lunes 30 de marzo quedará en la memoria como el día en el que los elencos, el público y la comunidad artística de la plaza cordobesa volvieron a brillar en lo más alto.

Premios Carlos 2023: quiénes son los más nominados y cuándo será la ceremonia La ceremonia que celebra lo mejor de la temporada teatral en Villa Carlos Paz VER NOTA

Todo comenzó antes de la caída del sol, con la llegada de las celebrities a la alfombra roja montada en las afueras del Arena Carlos Paz. Vale destacar que durante los días previos la amenaza climática de unas posibles lluvias mantuvo en vilo a los organizadores, que finalmente decidieron realizarlo en el interior del predio para evitar cualquier inconveniente.

Romina Gaetani

El equipo de Kinky Boots junto a Carmen Barbieri

El elenco de El hostel de los millones

Marcelo Iripino

Carmen Barbieri y Fede Bal, lookeado como su personaje de Kinky Boots

Marcela Kloosterboer

Los protagonistas que dieron vida a una gran temporada en la localidad mediterránea fueron llegando de a poco a la alfombra donde fueron recibidos por el anfitrión Ricardo Lanchita Bissio. Con su habitual simpatía, el hombre nacido en San Fernando y radicado hace más de veinte años en la plaza cordobesa, saludó efusivamente a las figuras, con un especial énfasis en sus viejos conocidos de ShowMatch, Pachu Peña y Miguel Ángel Rodríguez, Los actores forman parte de sendos elencos en Carlos Paz -Un plan perfecto y El hostel de los millones respectivamente- y el destino volvió a cruzarlos bajo el cielo cordobés.

Figuras de la comedia, el drama, el baile y el humor, apenas unas de las múltiples ofertas que presenta año tras año la cartelera de Villa Carlos Paz, posaron para los fotógrafos y dialogaron con la prensa. De fondo, sentían el cariño del público como para no extrañar el mimo al final de cada función. Se sabe, el lunes es el día en el que la industria del espectáculo descansa, por eso no está demás tener un poquito de ese baño popular para no perder la costumbre.

Sex Recargado, mejor cuerpo de baile 2023

Emilia Mazer

Gastón Ricaud, Adriana Salonia, Fernanda Callejón y Esteban Prol protagonizaron Los vecinos de arriba

El ritual de la alfombra roja duró hasta poco antes de las 20, cuando las últimas estrellas ingresaron al recinto. De inmediato, dio comienzo oficialmente a la entrega de premios que condujeron como en las últimas oportunidades Marcelo Arias y Agustina Vivanco.

En una ceremonia dinámica, agilizada por el ritmo en el que los presentadores anunciaban las ternas y los ganadores, uno a uno fueron pasando los galardones para la temporada 2023, así como el reconocimiento a diversas trayectorias y el siempre emotivo momento del In Memoriam, para recordar a aquellos artistas que fallecieron en el último año.

Majo Martino

Laura Novoa

Coki Ramírez

La lista completa de nominados a los Premios Carlos 2023 se dio a conocer el jueves 26. Entre la vasta oferta en cartel, Kinky Boots, musical dirigido por Ricky Pashkus y protagonizado por Federico Bal, Federico Sallés y Laura Esquivel, es la obra más nominada, compitiendo en un total de 16 categorías. Le siguen Bien Argentino (con 15), Sex Recargado (11), Un plan perfecto (10) y Fátima es Mundial (9).

Además de los galardones de cada categoría, se entregarán algunas estatuillas especiales, destinadas a las categorías Trayectoria, el Especial del Jurado, el Consagración, el Carlos de la Gente, el de Plata y el de Oro.

Adriana Salonia

Un plan perfecto, ganador a mejor comedia

Miguel Martín, aka El Oficial Gordillo, y su esposa Soraya Mafud

Gastón Ricaud, ganador a mejor actor por Los vecinos de arriba

Esteban Prol (Fotos: Mario Sar)

Seguir leyendo: