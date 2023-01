Gran Hermano 2022: el desconsolado llanto de Marcos por la salida de Agustín

Marcos Ginocchio es el participante más afectado por la salida de Agustín Guardis de la casa de Gran Hermano. No solo porque era su compañero más fiel allí adentro, sino porque él -junto a Romina Uhrig- fueron los líderes de la semana y habían decidido salvar a Ariel Ansaldo entre los nominados. No había logrado ponerse de acuerdo y lo eligieron por descarte: Marcos quería que Agustín no estuviese en placa y Romina tenía la misma intención con Daniela Celis.

Gran Hermano 2022: Marcos le pidió perdón a Agustín por no haberlo salvado de la placa Junto con Romina, el salteño fue uno de los líderes de la semana y entre los dos decidieron sacar a Ariel de los nominados VER NOTA

Así las cosas, en la gala del lunes por la noche mostraron un video con las repercusiones de las primeras horas sin Agustín dentro de la casa más famosa del país y se lo vio a Marcos llorando dentro del confesionario, en donde expresó su angustia. “Me siento... Me siento un poco raro”, comenzó diciendo el participante que luego eligió el silencio.

“¿Te tomó por sorpresa?”, le preguntó Gran Hermano. Y el joven oriundo de Salta se sinceró: “En parte sí y en parte no porque creo que acá en cualquier momento nos podemos ir todos. Y nunca se sabe quién está bien posicionado”. Lo que el participante desconoce es que afuera, en las encuestas a través de las redes sociales, él es uno de los favoritos.

La reacción de Marcos tras la salida de Agustín de la casa de Gran Hermano La angustia del salteño por no haberlo salvado de ir a la placa se hizo notar al momento de la despedida VER NOTA

“No había necesidad de nada -siguió-, sino de ser cada uno cómo es y disfrutar todos los días más, y más. Me sentía muy a gusto cuando porque sentía que de verdad podía abrirme por completo con él”.

Luego, regresó a su habitación y decidió acostarse en la cama, taparse y llorar tranquilo, permitiendo expresar su angustia por la salida de quien fuera su mayor confidente en el reality más famoso del país. Al verlo así de triste, Lucia Villar -popularmente conocida como La Tora- se acercó e intentó consolarlo. “Solo te voy a decir una cosa: ‘Dios no pone a sus guerreros batallas que no puedan cargar en su espalda’. Solo eso te voy a decir. No tenés la culpa de nada. Liberate de todo lo que sientas”, le dijo a su compañero, quien agradeció el gesto de la participante. “Gracias por venir, Torita”, se expresó y siguió en la cama. “Agus hubiera querido que estés arriba. Ya falta poco, se van a ver afuera, van a ser amigos”, siguió ella buscando levantarle el ánimo.

Agustín habló luego su eliminación de Gran Hermano 2022: “La idea era marcar un antes y un después” El exparticipante explicó las características de su juego y aseguró que logró su objetivo ante las risas de los analistas de El Debate de Telefe VER NOTA

Más tarde, apareció Ariel, quien hizo lo propio y analizó el juego cuestionando la actitud del líder de la semana: “¿De qué sirve si se va tu mejor amigo?”. “No puede ser bueno para todos”, respondió Marcos, todavía con dejo de tristeza y recordando que él no pudo salvarlo porque le tocó compartir la decisión con Romina.

Agustín, tras su segunda expulsión de Gran Hermano

Mientras mostraban el informe con lo que sucedió en la casa más famosa del país tras su salida, Agustín estaba en el estudio del programa que conduce Santiago del Moro, quien le preguntó lo que sentía al ver la angustia de su amigo. “Me emociona mucho porque habla de la amistad y el vínculo que tenemos, que generamos adentro. Yo siempre dije que fue inesperado para mí, por eso es lo más lindo de todo. Son las cosas que te regala Gran Hermano, entre tantas cosas lindas que pasan dentro de la casa”, consideró el recientemente eliminado.

“Y quiero que se reponga -agregó-. Se lo dije: que lo amaba, que se ponga bien, que no se preocupe, que siga adelante. Tiene un camino muy corto, porque falta poco, y tiene muchas chances de llegar a la final y, por qué no, de dar un batacazo”.

Por otro lado, mostraron las charlas que Daniela y la Tora tuvieron dentro del confesionario, luego de haber sido salvadas por el público. “Estoy sorprendida, feliz. Cuando quedó el vs. Agustín dije ‘no, por Dios’. En las placas que me tocó compartir con él siempre salió primero y yo estaba en la otra punta. La veía muy jodida y sé que tiene mucho aguante afuera”, analizó Celis.

Mientras que Villar consideró que logró salir de ese “lugar de víctima”: “¿Y dije por qué no a mí? Estoy siendo yo, cambiando las formas, siendo cero careta”.

Seguir leyendo: