Sofía Jujuy, íntima: su cumpleaños en la playa, vuelo en helicóptero y la reconciliación con su novio polista

Sofía Jujuy Jiménez (Fotos: Ramiro Souto)

“Empecé el año con todo. ¡Espectacular!”, sintetiza Sofía Jujuy Jiménez culminando el primer mes del 2023 en el que ya hizo de todo, fiel a su característica chispa: la de ir siempre por más, siguiendo sus metas.

Despidió el 2022 en Punta del Este, y recibió el nuevo año en un departamento que alquiló para celebrar junto a sus amigas y su novio, el polista Bautista Bello, con quien se reconcilió después de ocho meses separados. En diciembre, cuando la modelo estaba en el Mundial de Qatar y se encontró con amigos de él, le despertaron las ganas de saber qué sería de la vida de aquel deportista con el que había estado en pareja un año y de quien se había distanciado en abril. “Lo llamé, estuvimos hablando dos horas y media y dijimos de vernos a la vuelta”, cuenta en diálogo exclusivo con Teleshow.

Y así fue: Sofía y Bautista decidieron encontrarse el día que Argentina gritó campeón del mundo. “Y no nos separamos más. Fue natural y automático”, explica y asegura que hoy su relación “es como si no hubiera habido una pausa en el medio”. “Es muy hermoso el vínculo y la conexión que tenemos. Bau -como apoda cariñosamente al polista- es de esas personas que valen oro, que no hace falta decirle nada porque ya te conoce, te sabe leer y entender”.

Sofía Jujuy y el polista Bautista Bello (@bautibello)

“Es el mejor compañero que puedo tener, me potencia, me hace seguir adelante, confiar en mí, me da todo su amor, que es muy hermoso. Estamos felices”, agrega la conductora y recuerda que cuando decidió finalizar su relación el año pasado lo hizo porque “necesitaba una pausa personal para conectar” con lo que le estaba sucediendo internamente. “Quise hacerme regalos: pude cumplir y lograr sueños que tenía pendientes hace mucho, como viajar sola a Europa, recorrer, conocer gente, descubrir con lo que le gusta a mi alma viajera y a ese espíritu tan libre que tengo”.

También corrió una maratón de 42K en la ciudad de Nueva York, experiencia que define como “una locura”. Y viajó a Sudáfrica a cumplir con compromisos laborales: grabó un programa para una plataforma, y lo hizo absolutamente todo en inglés. “Un gran desafío”, resume quien también se prepara para el estreno de The Challenge, un reality mundial de competencia física y convivencia (serán 18 famosos) cuya versión nacional se verá por la pantalla de Telefe con la conducción de Marley. “Se viene con todo”, promete sobre el programa que ya se grabó.

“Ese tiempo que estuve sola lo aproveché para nutrirme, para conectar conmigo y darme todos esos gustos. Lo necesitaba vivir conmigo -continúa-. Cuando estás de novia, la energía se comparte y yo necesité poner la energía en mí.

La producción fotográfica de Sofía Jujuy Jiménez en Pinamar

Luego de arrancar el 2023 en Punta del Este, Sofía viajó a la costa argentina para recibir en Pinamar sus 32 años: lo festejó en un exclusivo parador sobre la playa, con un DJ, una banda en vivo, rodeada de sus amigas, sus hermanas, su madre y su novio. Y logró festejar pese a que dos días antes se repitió un episodio que ella pensó que había quedado en el olvido. “Volvió a aparecer un tipo que me perseguía en el 2021. Había estado con botón antipánico, perimetral. Creí que esa pesadilla se había terminado”, cuenta la modelo que está acompañada por su madre, que es abogada y es quien la acompaña y se está haciendo cargo legalmente de la situación.

“Por suerte, tengo gente hermosa que me rodea. Y fue una situación de la que traté de llevarme un aprendizaje. Tengo clarísimo que ningún psicópata me va a frenar. Cuando me pasó me bloqueó y ahora dije ‘esto me tiene que servir para aprender’. Así que seguí con una sonrisa para ponerle y mirarle el lado positivo a las cosas”.

Luego de aquel festejo de cumpleaños, vivió una experiencia inolvidable: voló en helicóptero. “Como me gusta a mí: bien en lo alto. Fue muy loco y divertido”.

La experiencia de Jujuy Jiménez sobrevolando Pinamar en un helicóptero

Por su parte, también comenzó el año con cambios: se mudó a un departamento más grande, algo que la tiene muy ocupada pero muy contenta por el crecimiento personal y profesional que está teniendo, fruto de tanto trabajo y sacrificio.

Además del estreno de The Challenge, Jiménez continúa trabajando como modelo de distintas marcas, con acciones en sus redes sociales y también en su propia marca, Sofía Jujuy, con la que lanzó un perfume y con la que planea sumar nuevos productos. “Me gusta ofrecer calidad a la gente, que estén buenos, a buen precio y que sean cosas que yo uso y que pueda recomendar”.

Por su parte, aclaró que el 2023 no será de tantos viajes, a comparación del 2022, y que anhela conducir su propio programa. “Eso me obliga a quedarme más fija en Buenos Aires, el año pasado necesité desconectarme un poco de la televisión y poder tener los tiempos para viajar, este año si ya me veo focalizada atendiendo otros asuntos que me parecen importantes: sueño con tener mi propio programa, llegará cuando tenga que llegar. Además, estoy estudiando actuación y canto, complementando a mi Sofi artista, que me encanta potenciarla”, concluye Sofía Jujuy Jiménez.

Sofía Jujuy en los bosques de Pinamar (Fotos: Ramiro Souto)

Seguir leyendo: