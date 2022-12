Sofía Jujuy Jiménez no pudo ver a los jugadores de la Selección y se quedó bailando en la 9 de Julio

Jujuy Jiménez fue a 9 de Julio a recibir a la selección (Instagram)

Fue una de las privilegiadas que pudo alentar a la selección argentina en varios de los partidos del Mundial Qatar 2022. Y, ya de regreso en el país, Sofía Jujuy Jiménez no quiso perderse la posibilidad de recibir al conjunto liderado por Lionel Scaloni y demostrarle su devoción. Así las cosas, en horas del mediodía de este martes, la modelo fue con un grupo de amigas a la 9 de Julio y empezó a relatar a través de sus historias de Instagram toda la odisea que vivió con la esperanza de poder ver a Lionel Messi y el resto del quipo.

“A recibir a los campeones del mundo, wachi”, escribió Jujuy junto a un video en la que se la veía en el auto cantando la versión actualizada de Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar, de La Mosca, junto a su hermana Pilar.

Minutos después y cuando el reloj marcaba las 13.27 hs, sin embargo, dio una noticia de último momento desde 9 de Julio y Juncal. “Obviamente que están cortadas las calles. Allá vemos el obelisco. Y nos informan que la 25 de Mayo está cortada, no estrían pudiendo pasar los jugadores. Vamos a ver cómo sigue esto, palpitando la llegada de los campeones mundiales acá con todo el equipo”, dijo luciendo una bandera argentina a modo de capa. Y aclaró que ya se había ido a cambiar los jeans por unos shortcitos más cómodos por la intensidad del calor.

Sin perder la sonrisa, Jujuy siguió con los canticos de aliento. Y es mostró tomando un “viajero”, es decir, un fernet con cola en botella de plástico cortada. Después, ya cansada de la espera, se sentó en el césped con sus amigas y comenzó a preguntarle a sus seguidores qué promesa habían hecho para que la Argentina lograra la tan ansiada tercera copa del mundo.

Jujuy de fiesta en la 9 de Julio

Claro que, a medida que las horas fueron pasando, la modelo se fue poniendo un poco más molesta. “De verdad, agentes que se encargan del tránsito en Buenos Aires. No entendemos cómo no vallaron, tipo un caminito, un recorrido...’Por acá va a pasar la selección’. Entonces, les hacemos espacio a los campeones y nosotros nos acomodamos donde podemos. ¿Por qué no está ese recorrido? ¿Alguien me explica? Porque no lo entiendo. No sabemos dónde estamos yendo, caminamos por el amor a patear....”, dijo mientas recorría la zona sin destino aparente.

De todas formas, Jujuy no perdió el bueno humor. Primero compartió un challenge de Emilia Mermes para mostrar cómo esperaban a la Scaloneta. Y, aunque se quejó en una publicación por la decisión de que los jugadores no continuaran con la caravana por cuestiones de seguridad, se mostró exultante al ver a los helicópteros que los trasladaban sobre la zona donde se había aglomerado la gente.

Ya sabiendo que no iba a poder saludar a los campeones, la modelo optó por seguir de fiesta en los alrededores del obelisco, dónde cambió el fernet por la cerveza y siguió a pleno baile. “Se armooo”, escribió luego en una historia dónde se podía ver a varios fanáticos haciendo un trencito al ritmo de la cumbia. Y, con el Teatro Colón de fondo, se unió a un grupo de personas que le dedicaron algunos cánticos a los “brazucas” que este año no lograron llegar a la final y terminó la jornada a pura batucada.

