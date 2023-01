El sentido mensaje de Barby Franco para Fernando Burlando en un día clave del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Barby Franco, Fernando Burlando y la pequeña Sarah

El caso que conmocionó al país empieza a transitar sus horas decisivas. Tras la finalización de las audiencias correspondientes a la presentación de pruebas y testigos, durante el miércoles 25 y el jueves 26 tienen lugar los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. La fiscalía, el particular damnificado y la defensa exponen sus fundamentos con relación a las condenas y penas que solicitarán para los ocho rugbiers acusados del asesinato ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la ciudad de Dolores.

Cómo serán los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa La fiscalía y el particular damnificado pedirán prisión perpetua. La defensa planteará que fue un homicidio en riña. El video que proyectará una de las partes y cuándo se conocerá el veredicto VER NOTA

Fernando Burlando, junto a sus colegas Fabián Améndola y Facundo Améndola, son los representantes de los padres de Báez Sosa, Silvino Báez y Graciela Sosa. Y su pareja, Barby Franco, le dejó un sentido mensaje de apoyo en el que incluyó a Sarah, la hija de la pareja de apenas un mes de vida.

La conductora subió a sus historias de Instagram un chat privado en el que mostró el ida y vuelta que había tenido con el letrado en la previa: Mucha muerda (sic) mañana”, se lee en la conversación de WhatsApp en el que destaca que hay “todo un país acompañándote, y nosotras también”, en referencia a ella y a la bebé.

“A ver si volvés a pegar, negro de mierda”: las pruebas que complican a los tres rugbiers que no hablaron en el juicio Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli no tomaron la palabra ante el Tribunal N°1 de Dolores. Las revelaciones en su contra en el proceso y en el expediente: sangre de Fernando en la camisa y un anillo de seguridad para lograr impunidad VER NOTA

“Sos el mejor abogado de la Argentina, te amamos papito”, cerró Barby, quien ya durante la jornada del miércoles se mostró con la beba dormida mirando la transmisión en directo desde Dolores en la que el abogado dialogaba con la prensa.

Las historias de Barby Franco para Fernando Burlando

Además, en su feed de la misma red social compartió una imagen de Sarah con un mensaje contundente: un pin con la leyenda: “Justicia por Fernando, asesinado en Gesell el 18/01/2020″. La publicación la acompañó con el hashtag que domina las redes por este momento -#justiciaporfernando- y de inmediato se pobló de reacciones positivas y mensajes de apoyo, sumando casi cien mil “me gusta”.

Cómo será el video con el cual la querella reforzará su alegato contra los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Preparan un contenido audiovisual que apunta a doblegar la estrategia de la defensa de los acusados. “Se utilizó inteligencia artificial con el objetivo de reconstruir pixeles”, le dijo a Infobae el titular del estudio que trabajó con el material VER NOTA

Esta tarde en Dolores, Burlando comenzó su alegato afirmando que “todos asesinaron a Fernando Báez Sosa”. Y habló del “suplicio” de la víctima y del horror. Fue concreto el abogado del particular damnificado: “(Fernando) Pidió clemencia y la respuesta fue una patada en la cabeza, una más y otra más. Era una bolsa de papas y continuaron pegándole”. Más adelante, dijo que de parte de los rugbiers “hubo voluntad de matar y por eso mataron”. Y siguió: “Tendieron un verdadero cerco humano para actuar sobre seguro y tener la certeza de que su víctima no iba a poder contar con la ayuda que sus amigos quisieron ofrecerle, pero nadie pudo sortear ese cerco”.

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando pide Justicia por Fernando Báez Sosa (Instagram)

Poco después del nacimiento de Sarah, Fernando Burlando fue entrevistado en Biri Biri, el programa de streaming que conducen Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente en República Z. Allí, el abogado dio detalles de la enorme lucha de su pareja por convertirse en mamá.

“Con Barby hicimos de todo, a nivel científico recorrimos todo, con muchas decepciones. En el trayecto siempre hay cosas que no salen como querés. Saritah vino sola, sin tratamiento y sin ningún tipo de ayuda. Para mí es una bendición absoluta”, aseguró el letrado que ya era padre de María y Delfina, de un matrimonio anterior.

Cuando le preguntaron a quién se parecía Sarah, Fernando respondió sin dudar: “Es igual a mí. Cada persona que la mira dice que es preciosa y me dicen que es parecida a mí. El ego no entra en mi cuerpo”. Además, se refirió a la elección del nombre de la pequeña: “Teníamos varios nombres bien posicionados. Ema venía haciendo delantera, pero yo no me quería meter porque quería que Barby elija todo, sabía como estaba disfrutando toda esta situación. Sarah estaba en el libreto e indirectamente la convencí a Barby”.

Seguir leyendo: