Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa: todos los looks de la Alfombra Roja

Los looks de la alfombra roja de los Premios Martin Fierro Digital (Foto: Christian Heit)

Los premios Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa se entregan esta noche 23 de enero, a partir de las 21 en una exclusiva ceremonia en el Hotel Sasso, de la ciudad de Mar del Plata. La gala, que se lleva a cabo en transmisión vía streaming por parte de Teleshow, cuenta con la conducción de Pepe Vasco y de Sofía Macaggi.

El evento arrancó con un atractivo desfile de La Guardia del Mar, creada en 1969 para fomentar el turismo en Mar del Plata. Las chicas, enfundadas en sus clásicas polleras blancas y casacas rojas, con ribetes dorados, llamaron la atención de turistas y personas reunidas para presenciar en vivo el comienzo de la transmisión, desde las escalinatas del hotel, con vista al mar.

La Guardia del Mar desfiló en la previa a Los Martin Fierro Digital

La presentación de la alfombra roja estuvo a cargo de Ximena Rijel y la periodista Ayelén Garavaglia. La actriz, que se lució con un vestido violeta, compuesto por una falda amplia y un top plateado de paillettes y breteles finitos al tono, contó que el primer Martín Fierro Digital de Oro se lo llevó el periodista Daniel Hadad en el año 2018. En tanto, Ayelén se destacó con un traje negro, ceñido al cuerpo, con un hombro al descubierto y el cabello recogido en un rodete alto.

Aníbal Pachano en la alfombra roja de Martín Fierro de Comunicación Digital Nativa (Foto: Christian Heit)

La alfombra roja la inauguró Aníbal Pachano con un elegante smoking negro de César Ramos, con camisa blanca con el cuello abierto y una flor en el bolsillo superior. “Estoy haciendo bien los deberes en cuanto a mi salud, con el proyecto de estar en el Bailando por un sueño, de Chile”, anunció el director teatral. “Si me engancho consumo la comunicación digital, pero si no me gusta, parto. Hay mucha gente que le está poniendo el hombro en un momento difícil, y está rebueno que muchos programas salgan al aire por el medio que sea”, afirmó el coreógrafo.

El Mago Sin Dientes en los Martin Fierro Digital

En segundo lugar, se hizo presente El Mago Sin Dientes, con smoking negro y su clásica galera y moño infaltables. “En Gran Hermano tengo un amigo, Alfa, que espero que llegue a la final”, comenzó diciendo. En cuanto al Martín Fierro de Oro, anunció que va a estar muy peleado. “Creo que se lo va a ganar un medio de comunicación, que son los que hoy por hoy están apostando a los medios digitales. Siete u ocho horas estoy frente a mi bendito celular”.

Flavio Azzaro y su esposa en los Martin Fierro Digital Nativa

Por su parte, Flavio Azzaro se presentó con saco a cuadros sobre remera blanca, y estuvo acompañado por su esposa, con un vestido de encaje y transparencias. “Nos casamos el 14 de febrero pasado”, anunció. Y continuó: “Me pone muy feliz estar trabajando en plataformas digitales, poder decir lo que tengo ganas lo disfruto y creo que es merecido. Si me apurás, hoy en día, hay varias generaciones que consumen mucho más los medios alternativos que los tradicionales”. También se la jugó con quién será el próximo ganador del Martín Fierro de Oro: “Luzu TV”, pronosticó.

Cacho Rubio en los Martin Fierro Digital

Cacho Rubio, con elegante smoking de César Ramos y su clásica chalina blanca, usó un moño violeta, el tono de la noche. “Soy uno de los fundadores del Martín Fierro y nunca nos imaginamos esto, aunque estoy actualizado por mi nieto de 20 años, esto es lo que se viene sin lugar a dudas”, anunció el periodista de APTRA.

Nati Jota en los Martin Fierro Digital (Foto: Christian Heit)

Otra de las presentadoras, desde adentro del hotel, fue Brenda Nadies, quien se destacó con un vestido de lurex con strapless rojo.

Por su parte, con un vestido con mangas cortas y volados en los hombros, la astróloga Noelia Pace reveló que “lo digital es lo que se viene y es lo que nos permite comunicarnos en todos lados”.

Graciela Borges con vestido negro amplio hasta los pies en Martin Fierro Digital (Foto: Christian Heit)

Cuando llegó Tuli Acosta, conductora de Luzu TV, impresionó con un saco de cuero y un maquillaje destacado con un importante detalle sobre su ojo izquierdo y sobre la frente, con líneas rojas.

La cantante Coral lució un mono negro con corpiño con tiras y recortes con la cintura al descubierto, con un spencer sin mangas de paillettes plateados. Sobre la alfombra roja, reveló que está feliz por su repercusión del tema Mejor que tu amor, que canta junto a Jorge Serrano.

Nico Occhiato en Martin Fierro Digital con look informal todo de negro

Nico Occhiato se presentó con traje negro sin corbata, de Rochás, sobre remera negra y una cadena plateada, con zapatillas al tono con rayas blancas. “No soy consciente del éxito que estamos teniendo, tenemos 10 nominaciones con solo 2 años que existe el medio y eso es lo más lindo, más allá del premio”.

Diego Reinhold con pantalón blanco chupín y remera blanca de mangas largas en Martin Fierro Digital

Diego Reinhold, nominado a Mejor conducción masculina en radio llegó con un look muy sport, con remera blanca de algodón de mangas largas, y las usó arremangadas al codo, y pantalón chupin blanco.

Nati Jota sorprendió sin sus clásicos anteojos, que son su marca registrada. Con el cabello recogido hacia atrás, usó un vestido sin mangas de color nude, con detalles fruncidos en la cintura, dejando al descubierto parte de piel y con importante tajo al costado. Mica Vázquez, quien llegó junto a Nati, mostró un vestido negro súper escotado de lurex, con falda ceñida al cuerpo y recortes en la cintura. “Los aros me los prestó Manu Viale”, confesó.

Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad de Mar del Plata, junto a su mujer en Premios Martín Fierro Digital

Manu Viale, impactó con un top verde limón, con un solo hombro, debajo de un saco nude y falda de lurex con la cintura elastizada.

Luis Ventura, Presidente de APTRA en Premios Martin Fierro Digital (Foto: Christian Heit)

Muy sport, Nacho Elizalde, de Luzu TV, llegó muy informal, con amplio buzo negro.

Nacho ELizalde en Premios Martin Fierro Digital (Foto: Christian Heit)

