Los Martín Fierro Digital ya tienen fecha y sede confirmada

Luis Ventura y Luis Barrionuevo brindaron detalles del Martín Fierro Digital

“La industria está cambiando, las herramientas, la tecnología te marca nuevos formatos”. Con estas palabras el presidente de APTRA, Luis Ventura, anunció el Martín Fierro Digital Nativo que se entregará el 23 de enero en el Hotel Uthgra Sasso de Mar del Plata. Ubicado en la bahía de Punta Mogotes, será uno de los eventos más destacados de la temporada de verano ya iniciada.

En un paso fugaz por La Feliz, ultimó detalles de esta entrega que se confirmó días atrás tras la firma del convenio que acordó con el secretario general del sindicato de los hoteleros y gastronómicos, Luis Barrionuevo, y Leandro Camani, presidente de Red Cube, a cargo de la producción.

“Hay que adaptarse. Incluso ponemos en jaque a aquellos que habían desechado el mundo digital y van a tener que incorporarlo a su trabajo”, dijo el periodista al remarcar que las más de 40 ternas estarán destinadas a medios en formato digital, aquellos generadores de contenidos en plataformas, incluso propias.

“Estamos convencidos de que la comunicación va a pasar por lo digital, nosotros ya lo pusimos en marcha en nuestro gremio, fuimos de los primeros. Así que será un orgullo que este premio se entregue en nuestra casa”, dijo Barrionuevo días atrás, por eso, el gerente del Uthgra Sasso Jorge González confirmó sus palabras al adelantar que la fiesta “contará con una alfombra roja a la altura de todo el servicio que un hotel cinco estrellas de alta categoría como el nuestro puede brindar, lo mismo que en la gastronomía que se servirá en la velada”.

Por su parte, el presidente de Redcube, Leandro Camani, expresó su satisfacción por la firma del acuerdo y señaló: “Desde hace mucho tiempo los medios digitales y las nuevas plataformas dejaron de ser parte de la comunicación del futuro para convertirse en una realidad del presente, por eso nuestra productora desde sus inicios estuvo a la vanguardia de estos nuevos desarrollos, para nosotros es sumamente importante destacar el acompañamiento de la UTHGRA en ese sentido, entendiendo la importancia de que un evento de esta magnitud se desarrolle en un hotel de primer nivel internacional”.

La última edición de los Martín Fierro Digital, la cuarta de su historia, había tenido lugar el 18 de diciembre de 2021 en el salón salón principal del Hotel Comahue de la ciudad de Neuquén.

Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato fueron los encargados de la conducción en la edición de 2021

A lo largo de la ceremonia se reconoció a los mejores contenidos en redes sociales y medios alternativos, y Teleshow resultó ganador en la categoría de Mejor Portal de Noticias de Espectáculos. En representación del equipo, la periodista Nancy Duré dijo presente y expresó un sincero discurso sobre la profesión del periodista.

La dupla de conductores conformada por Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato fueron los encargados de anunciar a los nominados. Una vez revelado el ganador, Duré subió al escenario para recibir la estatuilla dorada: “Qué nervios, gracias a APTRA, felicitaciones a los colegas que estaban ternados con nosotros, que también hacen un gran trabajo; por supuesto que este premio no es mío, este premio es de mis compañeros que son un grupo de profesionales excelente, pero no sólo son un grupo de periodistas increíbles sino también de maravillosas personas, y eso es lo que se nota todos los días en lo que sale publicado en Teleshow”.

“Le quiero agradecer especialmente a Daniel Hadad que nos contagia permanentemente su pasión por el periodismo, a nuestros jefes que nos mantienen la vara alta y nos hacen ser cada vez mejores, y especialmente a Martín Fernández Paz, que tomó la posta de Ariel Wolman y tuvo la difícil tarea de seguir adelante con este medio, que es el medio elegido por la gente, donde encuentran todo lo que quieren saber y siempre un poquito más”, continuó. Y luego contó su propia experiencia como integrante del equipo: “En lo personal cuando quedé como editora en Teleshow le planteé a Ariel Wolman, que estaba en ese momento como director, que en esto de ir por la noticia del día a día, y por lo que todos tenían, sentía que me perdía por ahí de otras cosas, y otras historias que quería hacer, y él me dijo: ‘Yo no te contraté de data center, vos sos periodista, vos hacé’”.

Seguir leyendo