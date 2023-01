Isabel Macedo reflexionó sobre las críticas a su beba: “Me daría miedo que mis hijas pudieran leer lo que escribieron”

Isabel Macedo se sinceró: "Me daría miedo que mis hijas pudieran leer lo que escribieron" (Foto: Captura El Trece)

Durante el día miércoles, sorprendió una publicación de Isabel Macedo en respuesta a las fuertes críticas que recibió por una foto de su beba en la playa de Punta del Este.

Entonces, la actriz recurrió a sus redes sociales para hacer un profundo descargo y llamar a la reflexión. Todo ocurrió cuando ella publicó unas fotos de su beba, Julia, en la playa de la mano de su papá, Juan Manuel Urtubey. La foto de la nena recibió comentarios de todo tipo, desde: “Me encantan esos michelines que tiene de piernitas”, hasta: “Me parece que tiene que adelgazar”, o críticas del tipo: “No la dejen engordar más”.

Isabel Macedo hizo un fuerte descargo contra las críticas que recibió una foto de su hija (Foto: Instagram)

En ese contexto, la actriz no hizo oídos sordos a las críticas que recibió su posteo. En el día de ayer, volvió a publicar una foto de su hija, también en malla, pero con ella tomándola en sus brazos. Y escribió, hablándole solamente a la niña: “Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”. Y a continuación agregó un corazón rojo, para expresar que “los quiere”.

El descargo de Isabel Macedo ante las críticas hacia su hija (Foto: Instagram)

De inmediato, su publicación se llenó de likes y de comentarios positivos, y hasta fueron los propios seguidores de la actriz quienes frenaron las agresiones y las críticas hacia la bebé.

“¡Cómo podés criticar a una bebé!”, “Mejor adelgazá vos”, y otras cuestiones en defensa de la pequeña, porque hubo algunos usuarios que hasta cuestionaron la salud de la hija de Macedo.

Durante este jueves, Isabel junto a su esposo Juan Manuel Urutubey, concedieron una entrevista a Telenoche y salieron a hablar en vivo acerca de lo sucedido.

“Para mí como una persona pública elijo ser una persona responsable, no quiero que vean bronca y rabia, porque si quisiera podría decir cosas horribles, no es que no me salen, pero elijo no hacerlo, no quiero hacerlo”, destacó la actriz en consonancia con las palabras que escribió por las redes sociales.

Y agregó: “Mi mamá dice algo que quiero recordar ahora: ‘Las palabras dichas nunca vuelven al silencio’. Si tuviéramos esa frase presente en cada día de nuestra vida lastimaríamos menos seguramente. Nosotros somos dos adultos, las chiquitas no leen las redes y no saben obviamente lo que está pasando, pero sí me daría bastante miedo si pudieran leer y si supieran las cosas que se dijeron”.

Por su parte, el político salteño dijo que a él le parece que es un capítulo más de una Argentina en donde prima la violencia sobre el amor. “Tiene que ver con enfrentar a unos contra otros, los que piensan de una manera parecería que fuera técnicamente imposible que puedan compartir con otros que piensan diferente. Todo es motivo de pelea y de violencia. Estamos viviendo en una Argentina en donde todo absolutamente está teñido de agresiones, desde el comentario hacia una beba de 7 meses hasta un pibe que le rompen la cabeza, todo es violencia. Nosotros tratamos de usar esto para ayudar y aportar nuestro granito de arena para dar un mensaje de concientización sobre este tema”, concluyó Urtubey.

Visiblemente emocionada pero tranquila, la actriz de Graduados, recordó el momento en el que ella tuvo que interpretar a una chica obesa para dicha novela. “Yo nunca había pasado por una situación similar pero en ese momento me formé y hablé con muchas personas que estaban atravesando por esa situación para poder interpretar el personaje con el mayor respeto posible”, rememoró conmovida.

