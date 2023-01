Isabel Macedo respondió a las críticas que recibió por una foto de su beba: “Para mí sos perfecta”

Isabel Macedo respondió a las críticas por el aspecto físico de su beba (Foto: Instagram)

Desde que nació Julia, hace siete meses, la vida de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey cambió radicalmente. La familia se amplió con la llegada de la pequeña y Belita, de cuatro años, pasó a ser “la hermana mayor”. Desde hace unos días se los pudo ver disfrutando de la playa en Punta del Este.

Distendidos, la actriz y el político salteño jugaron con sus nenas, en especial con Belita, quien disfrutó de la arena y el mar, a la vista de sus papás. Para el momento del relax, Isabel eligió una bikini amarilla y anteojos de sol con marco blanco, mientras que Juan optó por un clásico short azul. Así, no faltaron los juegos playeros con palita y balde a la hora de entretener a la niña.

El descargo de Isabel Macedo ante las críticas hacia su hija (Foto: Instagram)

La actriz siempre agradece la familia que ha formado con Urtubey, y lo demuestra en sus redes sociales, incluso llorando, ya que más de una vez aseguró que a veces no puede contener las lágrimas cuando ve a su familia. “Sí, lloro de emoción porque me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezcan el amor, el respeto, y la unión”, reflexionó más de una vez Isabel.

Ella aseguró que “Es un trabajo diario en el que uno tiene que estar muy comprometido para que funcione, y a mí me gusta mucho la sensación de seguridad y tranquilidad de la familia, pero no pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí; creo que también uno tiene que estar y compartir”.

Sin embargo, en esta oportunidad, la actriz recurrió a sus redes sociales para hacer un profundo descargo y llamar a la reflexión. Todo ocurrió cuando ella publicó unas fotos de su beba, Julia, en la playa de la mano de su papá. La foto de la nena recibió comentarios de todo tipo, desde “Me encantan esos michelines que tiene de piernitas”, hasta “Me parece que tiene que adelgazar”, o críticas del tipo: “No la dejen engordar más”.

Isabel Macedo hizo un fuerte descargo contra las críticas que recibió una foto de su hija (Foto: Instagram)

A estos mensajes, los propios seguidores de Macedo le respondieron muy duramente. “¡Cómo podés criticar a una bebé!”, “Mejor adelgazá vos”, y otras cuestiones en defensa de la pequeña. Hubo algunos usuarios que hasta cuestionaron la salud de la hija de Macedo.

En ese contexto, la actriz no hizo oídos sordos a las críticas que recibió su posteo. En el día de hoy, volvió a publicar una foto de su hija, también en malla, pero con ella tomándola en sus brazos. Y escribió, hablándole solamente a la niña: “Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”. Y a continuación agregó un corazón rojo, para expresar que “los quiere”.

Macedo había comentado hace un tiempo que antes de conocer a su esposo pensaba que formar una familia no era para ella, y que tal vez lo suyo era solo el trabajo. " Estaba muy contenta, no por los premios y las nominaciones, sino por haber encontrado mi vocación. ¡Es muy difícil encontrar la vocación! Es algo que veo ahora en los chicos, en los que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. Por eso, creo que tenés que estar muy agradecido de saber para qué naciste o qué es lo que te gusta hacer, para poder dirigir tu vida hacia ese lugar. Por eso, pensaba: ‘¡Ya está! Es esto lo mío y lo voy a hacer toda mi vida y voy a estar feliz con lo que estoy construyendo’. ¡Pero lo conocí!”, había reflexionado.

