Thiago Medina de Gran Hermano 2022 consiguió trabajo a pocos días de ser eliminado de la casa: de qué se trata

“Me encantaría estar en la tele. Aprender un poco de cualquier cosa", había señalado el joven

Thiago Medina fue el último eliminado de esta edición de Gran Hermano 2022. Tras salir de la casa más famosa del país, el joven emprendió su recorrido mediático y luego de recorrer los programas, el exparticipante deberá abandonar también el hotel que aloja y contiene a los recientes eliminados.

Cuando vuelva a cotidianidad normal, Thiago tendrá la oportunidad de cambiar su vida. En conversación con Santiago del Moro y el panel, ya adelantó que tiene ganas de alquilar e irse a vivir solo. Además en el programa de debate que conduce del Moro, exparticipante había dicho: “Me gustaría trabajar en la tele como panelista. Me gusta una banda. Me gusta hablar y preguntar cosas”.

También, en A la Barbarossa, Georgina preguntó por esos dichos, y Thiago complementó: “Me encantaría estar en la tele. Aprender un poco de cualquier cosa. Me gustaría más estar atrás de cámara. Tirar cables, lo que sea. Veo el trabajo que hacen los chicos y siempre preparan todo para que uno esté cómodo...”, en referencia a los camarógrafos, asistentes y productores presentes en el estudio, que inmediatamente lo aplaudieron.

Thiago, el último eliminado de Gran Hermano 2022

“La gente de Kuarzo (productora) te está escuchando. Ojalá Martín Kweller te escuche y que empieces como tiracables y vayas creciendo, tal vez termina como director”, le dijo Georgina. Sin embargo, luego el joven reveló qué le gustaría hacer cuando tenga la oportunidad de conseguir un nuevo empleo fuera de la tele: “Me gustaría salir a trabajar y arreglar aires acondicionados. Electricidad y eso me gusta mucho. Cualquier cosa que me de la vida para salir adelante”.

Pero en las últimas horas, Camila, la hermana del joven exparticipante comentó que Thiago ya tiene un trabajo en su barrio. “Le consiguieron un trabajo de encargado de edificio en el barrio”, reveló la joven en diálogo con María Isabel Sánchez en Resumen Blue de Mitre Live.

“Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”, contó cuando salió de la casa. “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé”, había dicho el participante de González Catán.

“Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”, sintetizó. También habló de Alfa, con quien tuvo varios roces a lo largo de la conviviencia. “Con él todo súper bien. Es una re persona, hay que saberlo llevar. No tengo nada malo que decir de él: siempre que estuve mal, estuvo ahí”, puntualizó. Y le tiró un palito a Agustín: “No le creo nada. Y se hace el estratega y tiene menos estrategia que el dominó”.

