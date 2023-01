Charlotte Caniggia abandonó El Hotel de los Famosos 2: “Es muy difícil, hay muchas tareas”

A muy poco tiempo de haber consumado su ingreso a El Hotel de los Famosos 2 (El Trece), Charlotte Caniggia expresó sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debió realizar en su rol de staff. Es que quienes están de ese lado del mostrador, deben hacer lo posible para mantener todo limpio y, además, asistir a los huéspedes en cada uno de sus pedidos y exigencias.

Así las cosas, en la emisión de este miércoles se concretó el abandono de la hermana melliza de Alex Caniggia -campeón vigente del reality luego de haberse quedado con el título en la primera emisión- y se lo anunció tanto a sus compañeros como también a los conductores Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis. “Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, comenzó diciendo Charlotte, encapuchada y con unos lentes negros que le blindaban la vista, luego de que la animadora le diera el pie para hacerlo.

“Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón. Pero es muy difícil para mi”, confesó con un dejo de tristeza.

El abrazo de Charlotte Caniggia y sus compañeros luego de anunciar que se iba de El Hotel de los Famosos 2

“¿Qué es lo que más te cuesta: no estar en tu ámbito, la convivencia, la limpieza?”, quiso saber Pampita. “Todo, todo. Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro. Pero cuando venís acá, es distinto. Es mucho más difícil”, se justificó Caniggia mientras sus compañeros del programa se lamentaron por la baja. “Sumaba al Hotel, le daba luz, alegría... Y se la va a extrañar un montón”, sintetizó Rocío Marengo.

Luego del anuncio, todos se arremolinaron para darle un caluroso abrazo. “En tres días se olvidan y ni se acuerdan de quién es Charlotte Champagne”, se rió la mediática en el backstage. Después, agregó: “Hice muy buena amistad con Enzo Aguilar y lo voy a extrañar. Me parece una gran persona, tiene un corazón hermoso y quiero que brille”. En ese sentido, el influencer se mostró muy conmovido por la partida de Caniggia, y hasta le dedicó unas lágrimas. “Siento que la conozco de otra vida. No va a ser lo mismo el hotel sin ella”, dijo.

“Conocí mucha gente linda, aprendí a hacer muchas cosas, que no sabía hacer. Y aprendí lo que es trabajar de verdad... que es lo que no me gusta mucho”, dijo Charlotte entre risas a la hora de la despedida. Y cerró: “¡No me extrañen!”.

Charlotte no fue la primera en abandonar el hotel en esta segunda temporada. Es que a tres días de haber ingresado en el reality, Abigail Pereira decidió que los desafíos eran demasiado esfuerzo para ella y abandonó de manera repentina el show, con lo que superó el récord de Leo García, que alcanzó a resistir una semana en la temporada anterior.

Fue Pampita quien le avisó al resto de los participantes que la vedette uruguaya no estaría en la reunión matinal. Al regresar a la habitación, los integrantes del staff vieron había hecho sus bolsos. “Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia”, supuso Charlotte Caniggia en ese momento.

Pero un rato más tarde y sin mayores explicaciones, la producción solo reprodujo el saludo final de Abigail. “Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda”, dijo mientras se la veía yéndose del alojamiento.

