Noemí Alan rompió el silencio luego de la infidelidad de su novio: “Se fue al carajo con lo que hizo”

Noemí Alan, Camila Deniz y Martín Lema, envueltos en una polémica amorosa

Luego de que se revelara que Noemí Alan descubrió infraganti en la habitación de un hotel a su novio Martín Lema con Camila Deniz, hermana del ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) Thiago Medina, la popular actriz rompió el silencio y dio su punto de vista al respecto.

“Lo que me molestó es que no se haya acordado que habíamos quedado en vernos. Estaba demasiado alegre por decirlo de alguna manera, yo estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía, que no había encontrado en los últimos años”, comenzó expresando la actriz.

“Acepté salir en con él y tuvimos lindas salidas, charlábamos mucho y ya sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual. Para mí fue una novedad porque hace mucho no estaba en pareja y entendí que lo que había nacido entre los dos era una hermosa amistad, donde podíamos ser sincero el uno con el otro sin necesidad de obligaciones y ni siquiera de infidelidades”, dijo al profundizar en su relato.

Noemí Alan

“Yo lo disculpo porque es un pibe joven y no quiero dejarlo mal parado. Realmente estaba un poco alcoholizado y tendría que haberme avisado si no me quería decir la verdad, no llegar a la situación de llegar a buscarlo y que estuviera acompañado. Eso me cayó muy mal”, contó Alan al recordar el momento en que los encontró en el cuarto de un hotel.

“La relación de pareja con él llegó a su fin. Nunca iba a funcionar, pero fueron momentos muy lindos y me hizo sentir muy bien. Espero que no se corte la amistad, se fue al carajo con lo que hizo el sábado”, expuso con cierta indignación la exvedette.

“No estábamos separados pero no manteníamos relaciones de pareja sino de amigos. A partir de este hecho no puedo tener otro tipo de relación. Él tuvo la mala suerte de juntarse con gente que no le correspondía: llegar al lugar y encontrarlo con otra persona es muy duro”, sintetizó sobre cómo serán las cosas a partir de ahora con el uruguayo. “Con Camila no tengo nada que hablar, cada uno es dueño de su vida y él ahora es un tipo libre”, cerró al respecto y en conversación con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

Alan llevaba unos seis meses en pareja con el uruguayo, quien en el pasado había tenido relaciones con Silvia Süller y Alejandra Pradón. En septiembre del 2022, cuando la pareja estaba dando una entrevista justamente con Juan Etchegoyen, el joven aprovechó para proponerle casamiento a la exvedette.

Martín Lema

“La traje acá a las Barrancas de Belgrano para una sorpresa muy linda. Con ella la paso súper bien y quiero proponerte esto: ¿te querés casar conmigo para estar hoy mañana y siempre?”, le preguntó Lema y sorprendió por completo a Alan. “No te puedo creer”, le respondió Noemí en el ciclo Mitre Live. Las personas que estaban viendo la situación comenzaron a aplaudir y de repente apareció un grupo de Mariachis, contratado por Martín. “Vamos a ir de luna de miel a el hotel para pasarla bien”, señaló el joven, muy emocionado. “Estoy feliz, me lleva a lindos lugares y me hace bien el amor”, aseguró Noemí, muy contenta.

“Esto se me ocurrió porque tengo ganas de estar en pareja, no va más amigos con derechos, yo quiero estar con ella y acompañarnos. En su momento me dijo que era poco tiempo pero ya ahora vamos para cinco meses y ya es un montón, la edad es un número”, manifestó el joven, tras haberle realizado la propuesta romántica a su actual pareja.

“Yo tenía mis recaudos porque es un chico joven. Me hizo una entrevista y me empezó a hablar y a mandarme WhatsApp. Me ganó con su ángel y su simpatía, y su generosidad, y su buen humor, no quiero criticar a los hombres grandes pero este no me habla de enfermedades”, puntualizó la actriz que supo brillar en ciclos como Matrimonios y algo más.

