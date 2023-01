Mimi Alvarado volvió a El Hotel de los Famosos 2 en tiempo récord: “Ahora no confío en nadie”

Mimi Alvarado volvió a El Hotel de los Famosos 2 en tiempo récord

El pasado lunes se dio el primer duelo de eliminación en la nueva temporada de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) el cual enfrentó a Mimi Alvarado con Érica García. La dominicana, mujer de Luciano El Tirri Giugno, perdió en el duelo contra la cantante y así fue cómo se consumó la primera eliminación del reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

Quién fue la primera eliminada de El Hotel de los Famosos 2: “Lo di hasta donde pude” Se llevó a cabo el primer duelo de la H y una famosa quedó fuera de la competencia de El Trece VER NOTA

“Mimi, ¿qué pasó?”, le preguntó el conductor luego de verla derrotada a nivel físico y en la competición a Alvarado. “Lo di hasta donde pude. En un momento dije: ‘Me retiro porque no doy más’”, se sinceró ella. “Cuando terminó el juego te vi muy emocionada”, le apuntó Pampita. “No me gusta mostrarme vulnerable”, le respondió Mimi con la mirada brillosa, aun llena de lágrimas.

“Trátenmela bien, no sean fariseos”, les dijo la dominicana con humor a sus compañeros, mientras entregaba la tarjeta magnética que le daba acceso al hotel. “Yo sentí que querían que me quedara, pero al final no pasó”, agregó después en el backstage. Hasta ahí, todo normal en el desarrollo del reality show hotelero. Pero este martes todos se sorprendieron con el repentino regreso de Mimi.

Mimi Alvarado regresando a participar en El Hotel de los Famosos 2

La vuelta se consumó previo al momento de las nominaciones cara a cara de esta semana, en donde Leunis anunció que la dominicana reemplazaría a Abigail Pereyra, quien renunció al certamen a dos días de comenzado. “Va a pasar algo que va a romper el patrón de emociones que ustedes tienen en este momento”, comenzó diciendo el conductor para revelar la vuelta de Mimi.

A solo tres días de su comienzo, una participante renunció a El Hotel de los Famosos 2 Una competidora decidió irse del programa y explicó los motivos de su decisión VER NOTA

Con un grito de “farisea, farisea” de parte de sus compañeros para recibirla con cariño, ella hizo su reaparición con su valija carry on y su habitual espíritu combativo a cuestas. “No sé qué pasó. Para la próxima piénsenlo mejor, yo no sé qué va a pasar, pero ahora no confío en nadie”, avisó con cierto resentimiento luego de haber sido nominada la semana anterior y caer en el duelo que perdió contra García.

“Estás acá porque una parte de tus compañeros eligieron si venías vos o si ingresaba una persona nueva”, le apuntó el conductor como para hacerle saber que fueron ellos los que permitieron su vuelta, en definitiva. “Yo te voy a decir la verdad, porque no soy escaparate de nadie. Al rato te lo digo”, le dijo Fernando Carrillo con respecto a que le iba a revelar quiénes votaron en contra de su regreso.

Delfina Gerez Bosco tuvo un romance en El Hotel de los Famosos y su marido rompió el silencio: “Soy un cornudo más” Si bien las imágenes aún no salieron al aire, como ya se terminó de grabar se filtró que vivió una relación con uno de sus compañeros mientras estaba casada VER NOTA

“¿Sabés quién tuvo la última palabra para votarte para que vuelvas?”, le dijo con suspenso Martín Coggi. “¿Tu? Me extrañaste, bebé”, le devolvió Mimi. “Te extrañé, mi negra”, certificó el exboxeador. “Me encantó que mis compañeros me hayan elegido para volver, porque fueron ellos”, cerró Alvarado detrás de escena y feliz con la idea.

Mimi Alvarado y Fernando Carrillo, el primer nominado de esta semana en El Hotel de los Famosos 2

A partir de ahí se desató la primera nominación de esta semana, en las que Mimi votó al igual que el resto de sus compañeros, como si nunca se hubiera ido del reality. Una vez pasada toda la vuelta, el primer nominado fue Carrillo, muy criticado por su humor. “Definitivamente no quiero tener amigos. o quiero hacer ningún lazo con nadie y ya, listo”, respondió el venezolano, muy enojado con la elección de sus compañeros.

Seguir leyendo: