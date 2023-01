El conmovedor encuentro en vivo de Thiago con sus hermanos tras su salida de Gran Hermano 2022

La emoción de Thiago al encontrarse con sus hermanos luego de su salida de Gran Hermano

Son días movidos en la vida de Thiago Medina. El joven de 19 años fue eliminado de Gran Hermano 2022 el pasado domingo y en sus primeros contactos con el afuera empieza a cobrar real dimensión del fenómeno del reality de Telefe.

Como indica el protocolo del programa, el oriundo de González Catán estuvo el lunes en El debate conducido por Santiago del Moro, donde habló de su experiencia en la casa más famosa del país. Su relación con Daniela de idas y vueltas con Daniela, las alianzas y estrategias y demás contingencias del juego, contó qué era lo primero que quería hacer al abandonar el certamen. “Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé”, señaló.

Siguiendo el recorrido mediático, Thiago visitó el martes por la mañana a Georgina Barbarossa y su equipo, en un panel que incluyó las participaciones de los exhermanitos Coti Romero y Alexis, el Conejo. Y allí, además relatar la dura realidad de su familia y el contó con la emotiva sorpresa de sus cinco hermanos, que entre lágrimas y abrazos compartieron un rato de su intimidad con el público.

“Tenemos una gran sorpresa para vos porque hay mucha gente que te quiere saludar”, le dijo la conductora de A la Barbarossa al joven, mientras sus cinco hermanos ingresaban en fila al estudio. La prolijidad duró poco, porque la emoción fue tal que se fundieron en un gran abrazo que terminó con una copa de vidrio estallando en el piso. Un riesgo de la televisión en vivo en el que nadie pareció reparar.

Thiago junto a su hermanito Lucas

“Ellos son Flor, Camila, Gisela, Enzo y Lucas”, presentó Thiago a sus hermanos, siendo el más pequeño el más conmovido. “Lucas es el más chiquito de la casa”, describió el exparticipante. “Tengo 13 años. Lo extrañé mucho a mi hermano. Ahora es re famoso. Quiero estar todo el tiempo con él. Cuando lo veía en la tele me sentía re orgulloso por él”, devolvió el pequeño, con lágrimas en los ojos.

“Gisela es la más grande de todas mis hermanas”, siguió contando Medina sobre quien se hizo cargo de sus hermanos más chicos cuando falleció la madre. “Tenía 20 años cuando murió mi mamá. Tuve que hacerme cargo porque eran muy chiquitos”, contó. “Es una muy buena persona. De las personas que no hay. Siempre se puso la mochila en el hombro para salir adelante”, opinó Enzo, otro de los hermanos de Medina.

“Me gustaba estar con ellos, compartir la mesa. Realmente los extrañaba porque somos muy unidos. Al mediodía no comíamos, pero a la noche todos juntos y más lo disfrutábamos porque estábamos todos sentados en la mesa. Extrañaba compartir una comida. Siempre fuimos muy unidos. Cuando comemos no se puede estar ni con celular”, dijo después Thiago acerca de sus ganas de reencontrarse con su familia.

Thiago se reencontró con sus hermanos luego de su salida de Gran Hermano

Asimismo, el novio de Daniela se emocionó al enterarse que sus hermanos iniciaron una refacción de la casa en la que viven, en González Catán. “Tu sueño se hizo realidad. En casa hay muchas sorpresas. Tiraron todo, lo reciclaron e hicieron una casa nueva”, le contó Camila a su hermano. Así fue que en el programa le mostraron imágenes del nuevo living comedor y la cocina del hogar, los cuales fueron modificados para vivir en mejores condiciones. “Uh, no reconozco nada”, atinó a decir Thiago, muy emocionado.

