El fastidio de Érica Rivas con un notero porque la consultó por Casados con hijos: “Ya dije todo”

Érica Rivas habló tras el estreno de Casados con Hijos en el teatro

Dos semanas después de su estreno en el Teatro Gran Rex, Casados con hijos es uno de los grandes éxitos de la taquilla en esta temporada de verano 2022 / 23 y está en la agenda. De tal manera que la palabra de Érica Rivas, quien no está en la versión teatral después de haber integrado el elenco televisivo, es muy relevante.

Así las cosas, fue abordada por el notero de Intrusos (América) llamado Gonzalo Vázquez y reaccionó con sumo malestar cuando la consultó por la obra que protagonizan Guillermo Francella y Florencia Peña. La escena ocurrió cuando la actriz estaba llegando al Teatro Roxy, en Mar del Plata, para dar una función de ¿Qué pasa hoy acá?, obra que lleva adelante con el humorista Martín Rechimuzzi.

“¿Cómo viste el estreno de Casados con hijos?”, quiso saber el notero mientras Érica seguía rumbo al teatro, sin detener el paso por un instante. Por debajo de una gorra y unos lentes negros que utilizó pese a ser de noche, Rivas no pudo disimular su fastidio ante la consulta. A su alrededor, se arremolinaban sus allegados, uno de ellos que le entorpecía el paso al cronista, no permitiendo que se le acerque demasiado.

Érica Rivas

“Ya dije todo. Si tenés ganas de pasar acá, te invito”, apenas contestó Érica ante la insistencia del cronista. “¿Te genera nostalgia?”, quiso saber Vázquez. “No. Te invito acá, que está casi lleno”, fue lo último que se escuchó de boca de la actriz, mientras el notero le pedía a quien la acompañaba que lo dejara trabajar. “Decile a tu amigo que no me toque”, llegó a gritar el periodista del programa que conduce Florencia de la V.

De vuelta en el piso tras la nota, Vázquez dio más detalles de la accidentada entrevista. “Ella llegó con un chico que actuaba de guardaespaldas y que me ponía una valija todo el tiempo adelante. A la tercera vez que me puso la valijita, le dije: ‘No le estoy haciendo nada, la estoy consultando por este tema con total respeto, sin ser maleducado’. Yo le decía que se corra del medio. No me dejaba hacer mi trabajo”, dijo. Y cerró: “Fue muy difícil. hay gente que es más papista que el Papa”.

Rivas quedó fuera de la versión teatral de Casados... porque había querido leer y revisar el guion antes de cerrar el contrato. En ese punto, comenzaron sus diferencias con la producción, quienes en 2020 comunicaron: “El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”. Poco después, se filtró un mail que ella le había mandado a los autores haciendo correcciones y comentarios sobre los chistes de la pieza. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, dijo la actriz.

Guillermo Francella vivió un inesperado incidente a la salida del teatro

En las últimas horas, se difundió un incidente en la salida del teatro Gran Rex. Desde la cuenta de Twitter El Ejercito de LAM, compartieron un video en el que se puede ver cuando una mujer quiere evitar que avance al auto que trasladaba a Guillermo Francella a su domicilio luego de una función de Casados con Hijos, elenco que completan Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi.

En la filmación también se observa como la joven le lanzó patadas y manotazos a la Policía que intentaba apaciguar la situación. El tenso momento generó la desesperación de todos los presentes y terminó con los gritos de esta persona hacia los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Anoche se puso una chica enfrente del auto y no podíamos avanzar. Teníamos miedo también de pisar un pie o algo... entonces la policía la quiso correr, la chica se resistió y fue todo un proceso desde Suipacha hasta Esmeralda de resistencia”, explicó Guillermo en un mensaje grabado que le envió a la periodista Laura Ubfal y fue emitido en Intrusos. Y precisó: “La chica no aceptaba que la toquen y la policía intentaba correrla para que nosotros pudiéramos avanzar porque la gente siempre tiene un comportamiento fantástico y la policía nos ayuda muchísimo a poder transitar esos 100 metros, fue un momento incómodo, pero nada me ha sucedió a mi”.

