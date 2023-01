Delfina Gerez Bosco tuvo un romance en El Hotel de los Famosos y su marido rompió el silencio: “Soy un cornudo más”

La confesión del marido de Delfina Gerez Bosco: "Soy un cornudo más en la viña del Señor"

Si bien el rating no acompañó la primera semana de El Hotel de los Famosos 2 y sufrió un cambio de horario en la grilla (pasó del prime time a las 18.45) el reality se grabó por completo y hay mucho para ver. Peleas, discusiones, abandonos y romances. Uno de ellos, según se filtró, es el de la modelo Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi. Pero lo que podía ser una relación más entre compañeros cuenta con un detalle extra: ella estaba casada al momento de ingresar al programa. Y después de algunas especulaciones, su marido decidió romper el silencio.

Todo sucedió el lunes por la noche en LAM, cuando respondió la consulta de Ángel De Brito acerca de las versiones que dicen que su mujer y madre de su hijo Gennaro habría tenido un romance con el hijo del boxeador. “Soy un cornudo más en la viña del Señor”, dijo sin anestesia Fernando Beni y causó impacto por su sinceridad.

Épocas felices: Delfina Gerez Bosco se casó por civil con el empresario Fernando Beni en 2018, mientras ella estaba embarazada de tres meses

Hace unos días, Estefanía Berardi había contado en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri, que el romance era un hecho y que ambos le dieron rienda suelta a la pasión entre las paredes del hotel de Cañuelas. La panelista contó además que se cruzaron en los pasillos del canal y que le había gritado que eso no era así, que aclarara que ella no estaba separada del padre de su hijo.

Ahora fue el empresario el que habló sobre la situación actual de la pareja. ‘Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes’”. Luego De Brito contó que el marido recibió la información de alguien que participó del reality.

Meses después, Delfina y Fernando se convirtieron en padres

¿Quién sería esa persona que le anticipó lo que había sucedido? Según Berardi se trata de Tamara Bella, quien en el pasado fue amiga de Gerez Bosco y pareja de Coggi. La panelista aseguró: “Tamara Bella me dijo ‘Delfina es mi amiga y él es mi ex. Y cuando yo estaba mal con él, me decía: ‘Separate, separate’. ¡Ahora, se está comiendo a mi ex y es mi amiga!’”.

Habrá que esperar el correr de los capítulos del reality para ver cómo se da la relación entre los participantes, hasta dónde llegan con el romance y si finalmente, ambos afuera del Hotel continúan la relación.

La modelo contrajo matrimonio con Fernando Beni, un hombre vinculado al marketing del automovilismo, en el Registro Civil de Cabildo al 3000 en julio de 2017 y en enero de 2018 nació el único hijo de la pareja, quien acaba de cumplir cinco años. “Estamos muy bien y felices”, contó ella a Teleshow a horas de dar a luz por parto natural en el sanatorio Cemic de Saavedra, aún conmovida por el inicio de una nueva etapa en su vida. La pareja junto al pequeño mantenían el perfil bajo y no asistían a eventos públicos.

Delfina Gerez Bosco y Juan Martín Coggi: amor en el Hotel

“Cuando encontrás una persona así, tan especial, sentís que lo querés tener al lado tuyo para siempre. Es como si lo hubiera esperado toda la vida, y llegó”, había confesado la morocha que explotó mediáticamente como la bañera de Marley en El Muro Infernal, el ciclo que Alejandro Wiebe conducía por la pantalla de Telefe.

