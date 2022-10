La historia familiar de Nacho de Gran Hermano 2022: sus dos papás y la repentina muerte de su mamá

Nacho de Gran Hermano 2022 se emocionó al recordar a su mamá

No fueron días fáciles para Nacho dentro de la casa de Gran Hermano. En placa con Juan y Martina, finalmente la última de las mencionadas abandonó el juego, se emocionó e hizo llorar a varios de sus compañeros al recordar a su mamá que falleció hace un año y medio. “No me cabe duda de que siempre va a estar conmigo”, dijo entre lágrimas.

Todo comenzó cuando tomando unos mates en el jardín le contó en detalle a Juan cómo se rearmo su familia luego de que sus padres se separaran y su papá se fuera a vivir al exterior y se pusiera de novio con un hombre. “No sé si mi vieja ya lo sabía o no, mi viejo terminó con ella y se puso en pareja con un tipo, cuando iba allá para mí era normal tener dos papás, a mis 12 se separan y cuando iba allá veía a los dos, no solo a mi papá y él siempre bien en todo”.

“Un tiempo mi viejo estuvo sin laburo y él me pagaba todo, no se quería meter en temas porque decía que no le correspondía y yo le daba lugar porque nunca tuvo una pelea y me crio desde el respeto, se separaron de vuelta, hace un año dos me puse mal porque pensé que no lo vería más”, siguió contando.

Luego, el “hermanito”, recordó a su mamá que falleció en mayo del año pasado. “Tenía la aorta muy cerrada, le iban a poner un stent pero había que operarla si o si, antes de eso la tenían que estabilizar y para eso tuvieron que darle medicamentos y no aguantó”, dijo y aseguró que para su abuela, “fue complicado” y que por eso aunque sabe que no tiene la responsabilidad, siente que tiene que estar con ella.

“Mi mamá no tenía una enfermedad hace mucho, fueron 15 días, casi sale del hospital y de un día fue a terapia intensiva, estaba complicada, no hacia actividad física se quedó sin trabajo en pandemia, y estaba muy mal y para mi abuela debe haber sido terrible y va en contra de la vida y la quiero sacar a mi abuela de esa casa, ahí falleció su marido, su hija, su hijo tiene su vida, está presente, pero mi vieja vivía con ella”, dijo Nacho y Juan recordó que su abuela murió dos años después que su mamá: “Porque es un dolor que se me pone la piel de gallina”,

Entonces Nacho retomó la palabra: “Yo la entiendo (a su abuela) pero también se lo tiene que sacar de encima, en el sentido de que si le preguntan como está no puede decir ‘mal’, eso juega un papel importante. Se siente culpable, por no llevarla al médico antes pero la realidad es que no lo sabía”.

Al rato, en una ronda en el sillón de la casa, cada uno de los concursantes del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro, contó los momentos duros por los que tuvo que pasar, y nuevamente Ignacio recordó a su mamá: “En un proceso de 15 días se enfermó y falleció y a mí me agarró una sensación complicada porque era muy chico, era la primera vez que un familiar cercano mío fallecía y era mi mamá, entonces.. fue complicado”.

Mientras el hablaba, varios de los concursantes, entre ellos Lucila, rompieron en llanto. “ Mi familia es chica, me quedé con mi abuela y con un papá presente pero que vive en el exterior y mi frustración fue no haber hecho cosas que posponía para hacer mas adelante desde ir a comer o irme de vacaciones, si me decía de hacer algo le decía que no porque tenía otros planes, y hoy no lo voy a poder hacer. Pero no me cabe duda que va a estar siempre conmigo, que me acompaña siempre y que siempre estuvo y va a seguir estando”, cerró entre lágrimas.

