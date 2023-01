Nueva polémica en Gran Hermano 2022: Alfa acosó a Nacho vestido de mujer

Alfa acosó a Nacho vestido de mujer

En el reality Gran Hermano 2022 (Telefe), Walter Alfa Santiago se convirtió en uno de los personajes más polémicos. El hombre de 60 años ha tenido actitudes machistas y a veces hasta misóginas con respecto a sus compañeros. Más allá de su comportamiento, aun el público lo sigue apoyando para que se quede adentro del juego.

En esta oportunidad, el mencionado participante generó revuelo por un llamativo comportamiento. Todo comenzó cuando algunos de los hermanitos se disfrazaron de mujer. Mientras se estaban cambiando en el cuarto de las mujeres, Alfa se tiró encima de Nacho, a modo de broma, e intentó abrirle las piernas. “¡Salí!”, le pidió el novio de La Tora, muy molesto.

En Twitter, cuestionaron al participante más grande de las casa por su actitud. “Alfa se le tira encima a Nacho, le quiere abrir las piernas. Iban a jugar a desfilar junto con Thiago, pero se sintió tan incómodo que se quería sacar todo”, escribió un seguidor sobre este episodio. Otros usuarios opinaron que se trató de acoso y que debería ser sancionado por la producción.

Además, el martes se llevó a cabo la prueba del líder que tuvo un condimento especial. Y es que se realizó entre los participantes que estuvieron en la casa desde el primer día, Alfa, Nacho, Thiago, Romina, Maxi, Julieta y Marcos. Y, el ganador, no solo tendría inmunidad y podría salvar de la placa a uno de sus compañeros, sino que también se haría acreedor a un auto 0 km.

En la competencia, los concursantes tenían que quedarse atados al vehículo en juego, sin comer ni ir al baño y sin poder sentarse ni recostarse en el piso. Marcos obtuvo el puesto 1, Julieta el 2, Alfa el 3,Maxi el 4 y Nacho el 5. Y, de acuerdo a ese número de orden, cada uno tuvo que acceder al panel de las llaves para probar suerte. “Quien encienda primero ese 0Km se lo lleva y además es el líder de la semana”, anunció Santiago del Moro antes de que comenzaran a pasar los participantes.

Lo cierto es que los finalistas fueron eligiendo las llaves en 10 tandas de 5, pero hasta la última instancia ninguno de ellos había sido favorecido. De manera que, cuando el panel ya había quedado vacío, el conducto les pidió a todos que se subieran juntos al auto para definir al ganador que terminó siendo Maxi. “¡No lo puedo creer!”, repetía el cordobés mientras abrazaba a cada uno de sus compañeros.

Por otra parte, Maxi decidió sacar de la placa a Nacho por sobre Thiago, una resolución que parece consecuencia directa de la traición del joven de González Catán al Conejo Alexis, y la mentira posterior en la cara que sufrió el cordobés de su parte.

“La verdad que es difícil la placa. Cualquiera que se vaya, me va a doler. A los 4 los quiero mucho, estas horas fueron tremendas. Me olvidé de la alegría del auto porque estuve con la cabeza a mil. Creo que decido con el corazón porque no funciono de otra manera”, sostuvo el participante. Luego anunció que salvaría a Nacho y la placa final quedó integrada por Thiago, Camila y Agustín. Uno de ellos abandonará la casa de Gran Hermano el próximo domingo. El último participante eliminado fue Alexis con el 56,19% de los votos.

