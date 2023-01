Habló Guillermo Francella luego del incómodo momento que vivió con una mujer a la salida de la función de Casados con hijos

Guillermo Francella vivió un inesperado incidente a la salida del teatro

En las últimas horas, se difundió un incidente en la salida del teatro Gran Rex. Desde la cuenta de Twitter El Ejercito de LAM, compartieron un video en el que se puede ver cuando una mujer quiere evitar que avance al auto que trasladaba a Guillermo Francella a su domicilio

Cabe destacar que, el actor se encuentra realizando la obra Casados con hijos, la cual está siendo un verdadero éxito de taquilla. La misma, además cuenta con la participación de Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi.

En la filmación también se observa como la joven le lanzó patadas y manotazos a la Policía que intentaba apaciguar la situación. El tenso momento generó la desesperación de todos los presentes y terminó con los gritos de esta persona hacia los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Anoche se puso una chica enfrente del auto y no podíamos avanzar. Teníamos miedo también de pisar un pie o algo... entonces la policía la quiso correr, la chica se resistió y fue todo un proceso desde Suipacha hasta Esmeralda de resistencia”, explicó Guillermo en un mensaje grabado que le envió a la periodista Laura Ubfal y fue emitido en Intrusos. Y precisó: “La chica no aceptaba que la toquen y la policía intentaba correrla para que nosotros pudiéramos avanzar porque la gente siempre tiene un comportamiento fantástico y la policía nos ayuda muchísimo a poder transitar esos 100 metros, fue un momento incómodo, pero nada me ha sucedió a mi”.

La palabra de Guillermo Francella tras el incidente a la salida del teatro

También una mujer que había estado presente en el momento del incidente se había referido a lo sucedido y dado una versión muy similar a la del actor. “¡Hola! Yo estuve ahí y no fue de esa manera... La chica estaba obviamente muy fuera de sí, pero intentó acercarse para sacarse una foto con Francella, pero los policías le pegaron y ahí se desató el caos... No fue un ataque a Francella porque sólo hubo aplausos para él”, había aclarado en redes sociales.

Recordemos que el protagonista de El robo del siglo y El encargado fue noticia también hace unos días cuando mientras se encontraba paseando a su perro por la zona de Las Cañitas, fue atacado en la pierna izquierda por el perro de un vecino.

Las imágenes registradas por un transeúnte muestran el momento en que un efusivo Francella se enfrenta a su interlocutor, mostrando su pierna y dando cuenta de las lesiones que sufrió o podría haber sufrido. El hecho tuvo lugar en Av. del Libertador al 4500, en la intersección donde se encuentra una reconocida cadena de cafeterías.

El video fue presentado en el programa Socios del espectáculo (El Trece) y quien se refirió al tema fue la periodista Karina Iavícoli, quien aseguró haberse comunicado con el actor con el fin de tener más detalles respecto no sólo de lo ocurrido sino también de cómo continuó la jornada, y leyó la respuesta al aire.

“Está bien, está enojado con lo que pasó: También con un señor que pasaba y que lo grababa. No porque sea conocido, esto vale para cualquier persona en cualquier situación”, detalló la periodista. “Francella se fue a su casa a descansar, a ponerse alcohol. Lo lastimó, está un poco enojado y agradece la preocupación”, cerró la periodista respecto de cómo había culminado el incidente.

