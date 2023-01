De Gustavo Yankelevich y Nicolás Francella a Sofía Zámolo: los famosos presenciaron en el estreno de Casados con hijos en el Gran Rex

Dario Turovelzky, Gustavo Yankelevich y Ricky Pashkus (Crédito: Gustavo Gavotti)

17 años después de la grabación del último episodio de Casados con hijos, finalmente Florencia Peña, Guillermo Francella y Darío y Luisana Lopilato, Marcelo De Bellis volvieron a encarnar a sus famosos personajes para darle vida nuevamente a una de las comedias más exitosas de la televisión argentina, pero esta vez en su formato teatral. En esta oportunidad con la incorporación a la historia de la actriz Jorgelina Aruzzi.

Este jueves 5 de enero comenzó la primera de muchas funciones de la obra en el Gran Rex de la calle Corrientes. Con localidades agotadas y una enorme expectativa Coqui, Pepe, Moni y Paola, tendrán aventuras una vez más después de tantos años cautivando a la audiencia en la pantalla chica.

Nicolás Francella

En los minutos previos al ingreso del público a la sala, la fila de fanáticos se extendía casi hasta el Obelisco. Son 3.200 butacas ocupadas por los más fieles seguidores de la sitcom. Y ante el éxito que viene generando la obra se agregaron nuevas entradas a la venta para que nadie se quede con ganas de verla.

Este día del estreno, las estrellas llegaron cerca de las 17 a los camarines del teatro, muchos acompañados por sus familiares. Hubo prueba de sonido, fotos en un escenario todavía vacío y un repaso de guion final para que nada falte en el debut. Y mucho famosos acompañaron al elenco, entre ellos, Gustavo Yankelevich, Adrián Suar, Pablo Codevilla, Dario Turovelzky , Nancy Pazos, Sofía Zámolo, Nicolás Francella, Iván de Pineda, Jey Mammon, Iván de Pineda, entre otros.

La periodista Nancy Pazos

Sofía Zámolo y su esposo José Félix Uriburu

Victoria Xipolitakis

Sofía Zámolo

Adrián Suar saludando a Sofía Zámolo

Pablo Codevilla y Noelí Calvo

El merchadising de la obra en la puerta del teatro

Gustavo Yankelevich y Dario Turovelzky

Jey Mammon

La periodista Milva Castellini

Juan José Campanella saludando a Gustavo Yankelevich

Ramiro Ponce de León, el marido de Florencia Peña

Agustín Sullivan

Gustavo Yankelevich y su esposa Rossella Della Giovampaola

Iván de Pineda (Crédito: Gustavo Gavotti)

En la previa a este gran evento, Axel Kuschevatzky, guionista de la obra, habló con Teleshow desde Los Angeles, California. “Estoy viendo todo a distancia, mandando mensajes con el equipo. Así que lo estoy viviendo con mucha expectativa, siguiendo a través de lo que me cuentan tanto el elenco, como Diego Alarcón, con quien escribimos la obra, y Gustavo Yankelevich”, cuenta Axel, quien está en los Estados Unidos por compromisos laborales.

“Estoy extrañando a todos y con muchas ganas de imaginarme como se vive en vivo... Es más que una obra de teatro, es un evento que trasciende los márgenes de las obras de teatro tradicionales. Me muero de ganas de ver a los espectadores conectando y riéndose. La magia que tiene la comedia, particularmente esta, que está hecha muy pensada en la relación con el público”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de volver a Buenos Aires para ver la obra, Kuschevatzky no lo tiene tan claro. “Estoy viendo cuando voy a poder ir. Se me complica un poco porque es temporada de premios, tengo que trabajar mucho acá. Además, Argentina, 1985 está en campaña de varios premios y eso me obliga mucho a estar acá y no poder viajar. Me encantaría, pero lamentablemente y por suerte todas estas cosas están pasando al mismo tiempo”, cuenta a la vez en que refiere a la película argentina en la que se desempeño como productor.

