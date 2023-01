Zaira Nara y Facundo Pieres ya se muestran juntos y a los besos en Punta del Este: las fotos

Zaira Nara y Facundo Pieres ya se muestran juntos y a los besos en Punta del Este (RS Fotos)

Después de rumores de romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres finalmente la pareja decidió, antes de fin de año, mostrarse junta en un evento exclusivo en Punta del Este. Zaira fue a pasar las fiestas del 31 de diciembre junto a su familia, sus hijos Malaika y Viggo, sus padres y su hermana Wanda con sus chicos, y aprovechó para distenderse después de un año intenso.

Zaira Nara rompió el silenció: su romance con Facundo Pieres y la relación con Paula Chaves La modelo decidió hablar con Socios del espectáculo y blanquear el vínculo con quien fuera novio de su mejor amiga VER NOTA

En esa oportunidad, Zaira y el polista asistieron juntos al lugar, en donde también estuvieron presentes Susana Giménez y Marcelo Tinelli, pero además, horas antes, Pieres había comenzado a seguir a la hermana menor de Wanda Nara en las redes sociales, un gesto de acercamiento que no pasó inadvertido.

Esta relación tiene un condimento más, y es que Pieres es ex pareja de Paula Chaves, una de las mejores amigas de la modelo, incluso madrina de su hija. Consultada por Socios del Espectáculo, el ciclo de El Trece, sobre cómo toma Chaves esta nueva relación, Zaira confesó que “Está todo más que bien, no hay ningún problema ahí. Claramente cuando hay una amistad tan profunda hay cosas que están en segundo plano”.

Zaira Nara y Facundo Pieres ya no ocultan su relación en Punta del Este (Fotos RS)

De ese modo terminó con los rumores que anunciaban que una de las amistades más firmes de la farándula estaba por quebrarse por haber un hombre de por medio. Sin embargo, la modelo y conductora no se arriesga a pensar qué le depara el futuro en esta relación. “En marzo te cuento”, respondió contundente al notero cuando le consultó si estaba viviendo un romance de verano.

20 fotos: Susana Giménez, Cristian Castro, Nicolás Repetto, Flor Raggi y Zaira Nara juntos en Punta del Este Las figuras del espectáculo astieron a un evento en Manantiales, donde compatieron largas charlas hasta la medianoche VER NOTA

Y en ese mismo momento agregó: “Realmente estoy transitando un momento de mi vida de un año muy importante, de un año de muchos cambios y yo soy muy tranquila, voy muy paso a paso, no me gusta tomar decisiones apresuradas y menos que otros la tomen por mí”. Esa afirmación la hizo luego de que los paparazzis la persiguieran durante varios días hasta que le tomaron fotos juntos a Pieres en la playa. “Tengo un radar, estoy en la playa más alejada tomando mates y los veo con esas cámaras que parecen que me van a disparar. Y los veo y somos como amigos, porque son los mismos que veo todos los días. Entiendo más que nadie ese laburo porque es parte de todo esto, pero hay como una sensación de arrebato”, reflexionó al respecto.

Zaira Nara y Facundo Pieres disfrutan de su relación en Punta del Este

Del mismo modo, Zaira se refirió a su relación actual con Jakob, el padre de sus hijos, de quien se separó hace tres meses. En ese instante, aclaró que “a la hora de dar declaraciones y hablar de mí tengo que ser cauta porque tengo a dos hijos a los que cuidar y porque alrededor mío hay personas que son ajenas a mi ambiente, entonces ¿por qué la familia tiene que soportar que salgan ciertos nombres en todos lados? Yo estoy acostumbrada a esto, es mi laburo, pero el entorno mío no, entonces trato de alguna forma protegerlo”.

Zaira Nara y Facundo Pieres van a todos lados juntos en Punta del Este (Fotos RS)

Sin embargo, con el correr de los días la pareja se fue relajando y ambos se muestran juntos, disfrutando de su amor, tanto en la playa como en restaurantes de la ciudad uruguaya.

En los últimos días se los pudo ver en restaurantes de moda de las diferentes playas, junto a amigos o solos. También en la playa compartiendo mates y charlas, al lado del mar. Si bien Zaira está vacacionando con sus hijos también, aun no se los ha visto reunidos con Facundo. Según aclaró la modelo en una entrevista hace pocos días, el tiempo dirá si la relación continúa más allá del verano.

Mientras tanto, ellos asisten a todos lados juntos y hasta se animan a demostrarse su amor públicamente, como fue el caso de la tarde del viernes cuando salieron de uno de los restaurantes más top de Punta del Este y se dieron un apasionado beso antes de subirse a la camioneta del polista.

Seguir leyendo: