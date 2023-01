Gran Hermano 2022: Maxi preguntó por la nominación a Alexis y Thiago le mintió

La salida de Alexis, más conocido como El Conejo, dejó algunos corazones rotos dentro de la casa y todavía se habla al respecto. Esta vez fueron Maxi y Ariel quienes protagonizaron la charla, y al parrillero se le escapó información de más. Mientras el cordobés relataba una situación en particular que involucraba a Thiago, el participante oriundo de Berazategui exclamó: “Pero si dijo que lo votó al Cone”. Maxi frenó su relato, se le borró la sonrisa de la cara y consultó: “¿Thiago lo votó al Cone?”. Ariel se agarró de la cabeza, como arrepentido, y se quejó: “Para qué hablo yo...”.

Gran Hermano 2022: la inesperada reacción de Maxi al enterarse que Thiago votó al Conejo en la última nominación Fue Ariel que le comentó lo ocurrido y participante cordobés que este martes logró ganar un 0km no pudo creerlo VER NOTA

Lo cierto es que en la última nominación, Thiago votó a Alexis, quien quedó en placa por primera vez en todo el juego y fue expulsado de la casa por decisión de la gente. Es por esta razón que el participante cordobés encaró al joven de 19 años y hablaron al respecto.

Todo comenzó hablando de una nominación anterior, en la que Thiago votó con un punto a Maxi “porque estaba seguro de que vos no ibas a la placa”, se justificó. “¿Y por qué me votaste a mí? ¿Qué tan seguro estás vos? ¿Por qué no votaste a otro, culiao?”, inquirió Maxi. “Porque no quería votar a otro. Un punto te dí”, le respondió Medina entre risas. “Todo juego, papilo. Juego con el corazón. Tengo menos estrategia que vos”, insistió.

Y ahí fue cuando Maxi le preguntó por Alexis. “¿Vos lo nominaste al Cone?”, quiso saber. “¿Cuándo?”, le repreguntó Thiago haciéndose el distraído y Maxi le insistió: “Ahora”. “No, si no está el Cone acá”, respondió Medina y el novio de la exparticipante Juliana Díaz continuó en su línea: “No, en la anterior, culiao, cuando se fue”.

La madre de Ariel habló de los ataques a su hijo en Gran Hermano 2022: “Molesta porque es una persona con sobrepeso” Entrevistada por Intrusos, Susana habló de la estadía del participante en la casa más famosa del país y de la discriminación que recibe por su aspecto físico VER NOTA

A lo que el joven proveniente de la ciudad bonaerense de González Catán le dijo con dudas: “No sé”. “¿'No sé' dijiste?”, insistió Maxi y Thiago le explicó con una sonrisa: “En la anterior anterior, sí, pero en esta, no”. “¿En esta que se fue no?”, repreguntó Giudici y él le dijo: “No, en la anterior”.

“¿En la anterior?”, volvió a consultarle el cordobés y Thiago le respondió con seguridad. “Sí, le di un punto igual que a vos. ¿Por qué?”, le contestó. Dudando, Maxi siguió con su idea: “Vos lo nominaste esta última semana”. “La anterior sí. ¿Por qué?”, repitió Thiago y preguntó. “Porque capaz que le hiciste lo mismo que a mí. Vos lo viste caído y sacate”, devolvió Maxi y cerraron la conversación con un choque de manos.

Fue Ariel que le comentó lo ocurrido. El cordobés no pudo creerlo

Luego de escuchar la conversación entre Thiago y Maxi acerca de esta polémica nominación de Alexis que terminó con él fuera de la casa, el conductor Santiago del Moro hizo una fuerte definición sobre el participante de 19 años. “¿Vieron lo que acaba de pasar? Le mintió en la cara”, dijo, sorprendido con la situación que protagonizaron los participantes en Gran Hermano 2022.

Alfa hizo un polémico comentario sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa y las redes no lo perdonaron El participante de Gran Hermano 2022 se refirió al accionar de los rugbiers y el recorte con sus dichos se volvió viral VER NOTA

“Por decisión del supremo quien abandona la casa de Gran Hermano es...Alexis”, dijo Santiago del Moro para anunciar la eliminación del reality del participante que se hizo conocido por su apodo Conejo. En ese momento, Ariel, el otro que había quedado nominado, se puso a llorar de la emoción, mientras que el cordobés se despedía de sus compañeros: recibió el 56,19 % de los votos del público, frente al 43,81 que obtuvo su contrincante.

Seguir leyendo: