Del look inspirado en el Indio Solari al marketing: de qué está hecho Bizarrap, el argentino que produjo el último hit de Shakira

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

“¿El Indio Solari? Un fenómeno. Un poco de inspiración tengo en el personaje que construyó él, Bizarrap está basado, un poco, en eso”, confesó en noviembre de 2020 el propio Bizarrap. Los lentes oscuros, la gorra, el misterio por delante de cualquier dato biográfico: en algo se parecen el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y el productor estrella del último lustro. Sus caminos se terminaron de cruzar en marzo de año pasado, cuando en el clímax de su set en el Lollapalooza, Biza soltó la pista de “Ji-ji-ji” e invitó a Gaspar Benegas a hacer su inoxidable solo.

Lo cierto es que Bizarrap nació como Gonzalo Julián Conde el 29 de agosto de 1998 y creció en Ramos Mejía, donde montó el home studio en el que registró buena parte de la música y los videoclips de sus ya célebres Music Sessions. Y que si se despoja de su look, tranquilamente puede pasar desapercibido entre una multitud enfervorizada que jamás repararía en ese muchacho tímido, de piel pálida, ojos celestes y pelo corto.

“Tengo una personalidad bastante tranquila, yo soy bastante tímido. Por eso traté de no mostrar el 100% lo que soy, pero sigo siendo yo. Entonces, anteojito, gorrita y todo el mundo me va a poder reconocer por más de que no sepan cómo es mi cara. Pero sigo siendo el mismo, no vendo un personaje”, se definió ante Teleshow en 2019, en una de las pocas entrevistas que dio en medios de Argentina.

Hoy es uno de los productores más requeridos en el mundo y no solo por su reciente éxito con Shakira, que marcó la agenda de la corriente semana por su letra venenosa contra su ex Gerard Piqué (“Psicólogo de música”, lo definió Nicolás Tagliafico al Biza en la publicación de Instagram de esta canción). Un incompleto recuento de algunas de sus cucardas recientes arroja como resultados: número 1 global durante dos meses con su track con Quevedo, que sonó fuerte en el pasado verano boreal; también musicalizó el sonado beef de Residente para J Balvin; puso en otra órbita y encauzó la desfachatez de Nathy Peluso; y fue leit motiv de la vuelta de Paulo Londra a la música después de que el cordobés acomodara sus conflictos legales.

Mucho antes de esto, Gonzalo se curtió en la producción realizando remixes de éxitos de trap y reggaetón (de Duki a Bad Bunny), pero comenzó a ganar notoriedad virtual con los “combo loco”: una saga de compilados musicales en clave humorística subidos a YouTube a partir de escenas graciosas, inesperadas y, claro, bizarras, que iban ocurriendo durante las competencias de freestyle. Y así como la escena se nutrió del fenómeno popular & masivo que fue El Quinto Escalón -la competencia callejera de freestyle más grande del mundo y de allí surgieron algunos como Duki, Wos, Paulo Londra e Ysy A, uno de los dos organizadores-, para Biza también fue una fuente de la cual servirse.

“Un día se me ocurrió empezar a grabar sesiones de freestyle y empecé a llamar a los amigos que me hice en El Quinto Escalón: Wos, Ecko, Lit Killah... Vinieron a producir conmigo y después fueron varios los que se empezaron a copar: todos querían venir y yo creo que la gran mayoría de la escena va a terminar grabando una sesión”, recapituló sobre sus orígenes. Al poco tiempo, su canal ya reunía a los grandes nombres de la escena. En paralelo, estudiaba marketing en una universidad privada y trabajaba en un sello multinacional, experiencias de las que indudablemente sacó provecho a la hora de pensar de manera 360° su proyecto.

Bizarrap invitó a Gaspar Benegas, guitarrista del Indio Solari, para hacer "Ji-ji-ji", de los Redonditos de Ricota

Motivado por las rimas y la amistad, Gonzalo iba a rapear a las plazas pero al poco tiempo descubrió que lo suyo estaba del otro lado del micrófono. “En un momento me separé de eso y empecé a hacer beats. Me dí cuenta de que me gustaba más hacer beats que rapear. (...) A mí me gustaba tirar beatbox cuando íbamos a las plazas y también estudié piano desde mucho antes de que me gustara el rap. Así que fue una combinación de las dos cosas: los ritmos, las percusiones del beatbox, las melodías. Tocaba el piano y hacía beatbox arriba y me dí cuenta de que podía hacer lo mismo pero en la computadora. Empecé con tutoriales de YouTube, me bajé demos de un programa. Después, hablando con productores de acá, me dí cuenta de que todos empezamos de la misma manera: puro tutorial y de manera autodidacta”, le contó a Teleshow sobre sus comienzos en la consola.

“Nunca me preparé para esto. No me imaginaba que todo iba a ser tan grande. No lo busqué”, le confesó a Bebe Contepomi en el año pasado, un rato después de bajarse del escenario del Lollapalooza. Pese a decir no estar preparado para la megaexposición de su personaje, Gonzalo sigue trabajando en eso. En congruencia con su misterio, son muy pocas las personas que saben cuál será el próximo movimiento de Biza. Pero como dijo él mismo, siempre está trabajando en varios proyectos a la vez y, al menos por ahora, siempre habrá una nueva canción suya para esperar. Y volveremos a hablar de él.

