Gran Hermano 2022: la palabra del padre de La Tora luego de que la participante contara que fue abusada

Gran Hermano 2022: habló el padre de La Tora luego de que su hija contara que fue abusada

Los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) deben convivir 24 horas dentro de la casa y se animan a contar sus historias de vidas. Recientemente, Lucila Villar, más conocida como La Tora, se puso a llorar al revelar a sus compañeros que fue abusada cuando era una niña.

Gran Hermano 2022: Nacho, el líder de la semana, salvó a un compañero de la placa de nominados Este jueves, Juan Ignacio buscó redimirse y aseguró que lo decidió con su corazón VER NOTA

“A los 9 años sufrí un abuso intrafamiliar. No lo conté hasta que tuve 24 años para proteger a mi familia y porque me sentía culpable por lo que me había pasado”, relató la participante. Luego, profundizó: “En base a ese abuso me junté con las peores personas y las mejores. Tuve un novio que estaba hasta en el paco. Yo estaba en cualquiera. Me logro separar de él y me meto en la noche. Todas las semanas, todos los días en el alcohol, en el sexo fácil. Era como un autocastigo, salía a bailar y me acostaba con quien yo quería”.

Sus compañeros la miraban en silencio, mientras ella continuó con su durísimo testimonio: “En un momento de mi vida no podía más y era seguir esa vida de noche, de todo, o morirme. Pensé en matarme”. Luego, agregó, conmovida: “Llamé a mi mejor amiga y le dije que tenía ganas de morirme. Mi mejor amiga vino, hablamos, me tranquilizó, conozco a la Iglesia, a Dios, al gimnasio y empiezo a hablar”.

La Tora de Gran Hermano se quebró al hablar por primera vez del abuso que sufrió: "Me quise matar"

Luego de esta fuerte declaración, en el ciclo A la Barbarossa (Telefe) entrevistaron a Jorge Villar, el padre de la participante. “Me duele el alma”, aseguró respecto a este tema. Además, señaló: “Me enteré no hace mucho. A pesar de todo lo que ella pasó que es horrible, es una resiliente de la vida. Poder haberse sacado esa mochila de encima...Porque es muy difícil cargar con eso. Es un tema muy complejo. Sé la historia en primera persona y duele”.

Gran Hermano 2022: la inesperada reacción de Maxi al enterarse que Thiago votó al Conejo en la última nominación Fue Ariel que le comentó lo ocurrido y participante cordobés que este martes logró ganar un 0km no pudo creerlo VER NOTA

“Yo no me enteré, no me di cuenta. Si me hubiese enterado en el momento, hubiera sido otra la historia”, explicó Jorge en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa. “No voy a romper un pacto con mi hija”, agregó el señor y optó por no hablar más del tema por respeto a La Tora.

Tras hablarlo con una amiga, la joven se lo contó a sus padres, a pesar de que sentía mucho miedo. “Es algo que me marcó mucho, que hoy en día comparto porque si alguna mujer pasó eso en su vida las invito a que compartan y que hablando se sana y con la ayuda de algún psicólogo también y conociendo la fe y las cosas que le hacen bien también”, expresó entre lágrimas.

La madre de Ariel habló de los ataques a su hijo en Gran Hermano 2022: “Molesta porque es una persona con sobrepeso” Entrevistada por Intrusos, Susana habló de la estadía del participante en la casa más famosa del país y de la discriminación que recibe por su aspecto físico VER NOTA

Además, la participante del reality aseguró que no lo había querido contar antes porque no quería usarlo para el juego. A pesar de que sus compañeros quedaron completamente conmovidos por la situación que había vivido Lucila, se acercaron a abrazarla y a darle palabras de aliento. Mientras la aplaudían, le agradecieron por su valentía.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

Seguir leyendo: