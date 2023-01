Dólares, visualizaciones y seguidores: los millones que grafican el fenómeno de BZRP y la canción con Shakira

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

La esperada y anunciada hasta con mensajes en el aire “Session #53″ de Bizarrap, en colaboración con la megaestrella colombiana Shakira, superó todas las estimaciones en lo que respecta a reproducciones, tanto el video subido a YouTube como la canción en sí, en las distintas plataformas de streaming, al punto de convertirse en el estreno con más reproducciones de la historia para un tema en español o latino. Superó lo que fuera el éxito de “Despacito”, de Luis Fonsi, en su versión original como en la que también participa a Justin Bieber.

Sancionaron a BZRP a horas de estrenarse el video con Shakira: los motivos El productor musical argentino sufrió un bloqueo por parte de YouTube VER NOTA

Pasadas poco más de 24 horas desde su estreno, el tema en YouTube ya supera las 67 millones de reproducciones, los 5,5 millones de likes y los 336 mil comentarios, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno.

Pero esto no es obra de la casualidad, claro. Es que con apenas 24 años, el productor argentino hace ya un tiempo viene afianzado como uno de los más importantes del mundo, con más de 33 millones de oyentes mensuales.

Más de 67 millones de visitas pasadas las primeras 24 horas desde el estreno del tema de Shakira con Bizarrap

Para tener un panorama de lo que representa ese número de visualizaciones, basta con recordar que la Session con Residente consiguió un total de 37 millones de reproducciones en las primeras 24 horas. Por detrás, las Music Sessions de Paulo Londra y Duki, que alcanzaron 17.5 y 14.4 millones en su primer día y al finalizar el top 5, la de Nicky Jam con 13.3 millones.

La indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras la sesión de Shakira con BZRP La empresaria aprovechó el estreno del tema que ya es récord para dejar una frase plasmada VER NOTA

En lo que respecta a visualizaciones totales, la Session #52 con Quevedo, el hit que popularmente se conoce como “Quédate”, ya alcanza los casi 420 millones de reproducciones en seis meses. En su momento se habló mucho también de la Session con Residente: pasados 10 meses desde el estreno, se encuentra con “apenas” 136 millones de reproducciones en YouTube.

Según publicó la propia Shakira en su cuenta de Instagram, al margen de ser el tema número 1 en YouTube a nivel global de la actualidad, también lo es en casi todos los países de América Latina, además de Estados Unidos, y en países como Dinamarca, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta o Australia. Está segundo en reproducciones en Suecia, y alcanzó en la actualidad el tercer puesto en Bélgica, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Túnez y Emiratos Árabes. En tanto, llegó al cuarto escalón en Francia, Italia y Nueva Zelanda.

Bizarrap se convirtió en el artista más escuchado del mundo

Cómo será la tracción que genera la unión de artistas que, por ejemplo, Quevedo pasó de tener 10 millones de oyentes mensuales en Spotify para luego de la Session alcanzar los 14 millones. Y todo gracias a que Bizarrap, cuyo mánager es Federico Lauría, es el artista argentino más escuchado en el mundo, ubicado en el puesto 49, seguido por Duki (puesto 71) y María Becerra (110). Las canciones más escuchadas de 2022 en el país también tuvieron sello argentino: el tema más reproducido fue de Bizarrap, con su “Session #52″ con Quevedo, seguido por La Bachata, de Manuel Turizo, y nuevamente Bizarrap con su colaboración #48 con Tiago PZK (session que se ubicó en el puesto 5 en España).

“Rip Piqué”, fans peruanos reaccionaron ante el estreno de la canción de Shakira y Bizarrap Las redes sociales estallaron con el estreno de la colaboración entre la colombiana y el argentino. En solo minutos sobrepasaron el millón de vistas. VER NOTA

En lo que respecta a Instagram, donde Bizarrap cuenta con 16.6 millones de seguidores y Shakira más de 80 millones, el video ya cuenta con más de 8 millones de likes y unos 352.000 comentarios.

La cuenta de Youtube de Bizarrap es una fábrica de generar ingresos, según los datos de Social Blade. Con rangos tan amplios como los que utiliza, la estimación de la página para los ingresos mensuales de Bizarrap solo por su cuenta en la plataforma propiedad de Alphabet (la empresa dueña de Google) parte de los USD 29.100 a los 465.800 dólares.

Al año, el canal del creador argentino tiene la capacidad de generar entre USD 349.400 y USD 5,6 millones. Siguiendo con la lógica de que los creadores de contenido más importantes suelen tener ingresos por encima de la media, y asumiendo que el nivel de engagement es alto, los ingresos mensuales deberían ubicarse en torno a los USD 250.000 mensuales y los anuales en cerca de los USD 3 milllones. Esto sólo por ingresos de publicidad en youtube, sin contar otras fuentes de monetización ni lo que generan otras plataformas, como Spotify.

Siguiendo las estimaciones del sitio, el miercoles 11 de enero -día de la publicación del video con Shakira- el canal debería haber sido capaz de generar entre USD 1.400 y USD 22.900 sólo por publicidad. El 12 de enero, con cifras en tiempo real que se van actualizando constantemente, hasta el momento el canal debería haber sido capaz de generar ingresos entre USD 1.500 y USD 24.300 en total.

La primera pista que surgió sobre una colaboración en conjunto fue cuando, en agosto pasado, la intérprete de Loba le envió un mensaje público a Gonzalo Julián Conde (el nombre de Bizarrap) a través de su cuenta de Instagram, por medio del cual aprovechó para saludarlo por su cumpleaños. Fue entonces cuando quedó al descubierto que se conocían, aunque nadie lo sabía, y generó todo tipo de especulaciones por parte de los seguidores de ambos.

La colaboración entre Bizarrap y Shakira se convirtió en el tema en idioma español con mayor cantidad de reproducciones l

Otra de las razones por las cuales se comenzó a especular que Bizarrap y Shakira trabajarían juntos fue porque, justo por esas mismas fechas, el productor nacido en la localidad de Ramos Mejía se encontraba de visita en Barcelona, donde la colombiana residía en aquel momento. Finalmente, la última pista que recibieron sus seguidores fue cuando la cantante de 45 años anunció que este miércoles 11 de enero estrenaría un nuevo sencillo. Lo curioso del caso es que el productor suele estrenar sus BZRP Sessions este mismo día de la semana.

Productor musical desde hace ocho años, y desde hace al menos cautro en el centro de la escena, en una charla con Infobae había asegurado que “tengo una personalidad bastante tranquila, yo soy bastante tímido. Por eso traté de no mostrar el 100% lo que soy, pero sigo siendo yo. Entonces, anteojito, gorrita y todo el mundo me va a poder reconocer por más de que no sepan cómo es mi cara. Pero sigo siendo el mismo, no vendo un personaje”.

Seguir leyendo