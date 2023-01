Polémica por la canción de Shakira: su letra contra Piqué y su novia generó una nueva grieta

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

“Perdón que te sal-pique”, “Clara-mente”, “Yo valgo por dos de 22″, “Tanto te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, fueron algunos de los tiros por elevación bien punzantes que marcaron otra grieta: los que están a favor y los que se oponen a la flamante y exitosa “BZRP Music Session #53″, la canción con la que Shakira se despachó a gusto contra su expareja, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía Martí. Y que enseguida se hizo viral.

Piqué, relojes y el Twingo: los mejores memes de la nueva canción de Shakira y Bizarrap La colombiana disparó indirectas hacia su ex esposo y su nueva pareja y las redes estallaron. La BZRP Music Sessions #53 logró más de 6 millones de reproducciones en las primeras horas de lanzamiento VER NOTA

Como si fuese una extraña coincidencia fonética con Shakira, la escritora Valeria Schapira habló con Infobae y reveló que se sintió identificada con la canción furor del día. “Al leer la letra percibí mucho dolor, el de una mina que se está levantando del piso y limpiándose el polvo: estuve ahí”, revela la periodista en relación a su libro Los muertos de mi placard, obra que nació en base a sus experiencias con exparejas.

“Es un poco parecido a la letra, pero allí no di nombres”, cuenta Schapira sobre su publicación, que ya tiene una década, y detalla su modus operandi: “Busqué a todos mis ex para hacerlo. El libro posee una carga de ironía, creo que hoy no volvería a escribir con ese estilo porque me di cuenta que detrás de ese clima irónico, como en la canción, se enmascara impotencia y dolor”, admite.

Valeria Schapira

Por su parte, la docente, periodista y escritora Flavia Pittella explicó a este medio que siempre estará “a favor del arte y de la expresión cultural”. “Si la hubiese escrito un hombre nadie diría nada. Como Shakira es madre y esposa parece que debiera preservar un cuidado de las formas, y de los niños, por la obligación de ser mujer. Al escuchar reggaetón nadie se inmuta por las barbaridades que un hombre escribe sobre una mujer”, señala.

El controversial comentario de Sherlyn sobre Shakira: “Corazón roto, pero cartera llena” La actriz y cantante mexicana reaccionó a la nueva colaboración de la colombiana con Bizarrap en la ya exitosa “Music Sessions #53” que en menos de 24 horas ya acumuló más de 28 millones de reproducciones VER NOTA

Por eso, según Pitella, “nadie habla de Piqué pero sí de Shakira o de Clara. Jamás se pone en tela de juicio las acciones del hombre pero sí la letra de la canción porque no le damos el espacio de discusión pertinente al tipo que se va y abandona a sus hijos, anulando y violando así un pacto de relaciones”, argumenta.

Flavia Pittella

Del lado masculino, Federico Bal tuiteó como eco del exitoso tema: “¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, ¡que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. (...) Alguien puede pensar en los hijos”, resaltó el actor, con esta última frase en mayúsculas.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, filtran posible letra de la nueva canción de Shakira El nuevo sencillo de la barranquillera será una colaboración con el productor argentino Bizarrap. La canción saldrá el 11 de enero VER NOTA

Ese tópico familiar disparó, esta mañana, cierta polémica en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre) cuando el periodista Rolando Barbano tomó el guante del asunto y expresó: “Exponer esta pelea, ¿no es exponer a los chicos?”, a lo que su colega Gabriel Levinas, determinó: “Lo que hizo Shakira está mal. Hay mil maneras de escribir canciones y hacer poesía sin tener que deschavar al padre de sus hijos públicamente. Que él haya hecho las cosas mal no le da derecho a ella a equivocarse también”, expresó el periodista.

Gabriel Levinas

“Uno tiene que hacer mucho trabajo interno para poder sanar cuestiones del desamor. Venimos con heridas de fábrica, abandono, rechazo con los padres y eso lo trasladamos a los vínculos. Empecé terapia a los 15 años y hoy, con 53, encontré respuestas. Cuando evolucionás no le ponés la culpa en el otro”, expresó Schapira. A lo que Pittella completó: “Tengo certeza de que ella, al terminar ese tema, se metió en la bañera a llorar. Uno no entierra un amor así, sin dolor, porque ya venía sintiendo la desilusión en cuotas”.

Pitella, autora de 40 libros que adoro, sostuvo ante Infobae que dedicarle una estrofa a Clara Chía es “perder un poco el código que las mujeres nos propusimos hace mucho tiempo: no nos metemos entre nosotras“. Y amplió: “Él (por Piqué) no la obliga a entrar a ella en su casa, hay un punto de discusión si se merece el escrache en la canción o si Shakira sintió que tenía que incluirla como postestad de ser artista. Pienso que es ponerle una presión innecesaria por ser mujer“.

El pasaje de la canción “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” fue otro tema en la charla con las entrevistadas. “Eso que no lloramos es mentira, es algo que se le impone a los hombres y no me gusta asociarme a lo masculino para ser mujer”, dijo Pittella. A lo que Schapira completó: “Es mentira que no lloramos, las boludas somo nosotras que seguimos llorando por amor. La rebanco a Shakira, no todas las mujeres pueden facturar con el desamor como ella”, afirmó.

Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía Martí

Por su parte, en las redes, el periodista Alejandro Schapire, autor del libro La traición progresista, tuiteó que “la elegancia y el pudor no son tendencia. De Shakira a (el príncipe) Harry, haciendo más dinero del que se pueden gastar vendiendo los trapitos sucios de la familia”.

Con respecto al futuro de la cantante colombiana y del exfutbolista, luego de este mega hit, Pittella expresó que “va a pasar el tiempo, construirán una relación de expareja, de marido y mujer que tienen dos hijos y la canción será un icono para las mujeres que fueron engañadas. Ella es la voz por las que no pueden hablar, un tema como bandera del engaño y el desamor, la culminación de un sentimiento que sentía por él: amor”.

Seguir leyendo: