Gran Hermano 2022: cansado del acoso de Camila, Marcos tuvo una reacción impensada

Gran Hermano - El desplante de Marcos a Camila

Los tres meses de convivencia en la casa generan cada vez más miradas cómplices e intentos de acercamiento entre los participantes, incluso entre los que entraron casi a mitad del recorrido, como es el caso de Camila. Es que la joven de Ituzaingó las últimas jornadas de mostró más cerca de Marcos, el niño mimado de la casa, y hasta comenzó a explicar a los demás participantes su intención de que pase algo entre ellos. Sin embargo, su visión no estaría en la persona indicada, que hasta comenzó a correrse y a dejar en claro que nada de eso le interesa.

Escena 1: Marcos se encuentra descansando en la habitación, y allí cerca estaban Julieta y Daniela. El entrar Camila no tiene mejor idea que tirarle con un almohadón, mientras mostraba una pícara sonrisa. Como respuesta, el joven lo revolea sin pensar que iba a golpear a ella en la cara, además de volcar un velador, lo que ella aprovecha para simular un llanto. De inmediato él se levanta y se acerca, pero le aclara “igual no te iba a consolar, iba a levantar la lámpara”, lo que provocó la reacción de Daniela que comenzó a gritar: “Pensé que te iba a abrazar y pasó de largo”, instante que él aprovecha para aclarar que la agresión partió de la blonda.

El interés de la joven no comenzó recién, y ya son varias las jornadas en que intenta acercarse, o por estrategia sabiendo que afuera también es uno de los personajes más queridos, o por un interés genuinamente pasional, aunque él no reaccione ante cada comentario de ella ni demuestre algún tipo de intenciones.

En el asado que compartieron el último fin de semana, donde un poco de vino provocó que algunos muestren un leve signo de borrachera y comiencen las confesiones, fue la propia Camila que comenzó a hablar con Thiago, explicándole que “me parece lindo el Primo y quiero activar en algún momento”, ante lo cual el interlocutor solo afirmó que “sí, ya me di cuenta”. Y consultado sobre cómo podría haber un acercamiento, él no dudó en explicar que “es difícil de saber qué le gusta, además se hace el boludo, pero se da cuenta”. “Me está haciendo mal a la cabeza, cada día que pasa es peor”, confesó ella.

Marcos es uno de los personajes más queridos tanto dentro como fuera de la casa

Como era de esperar, las palabras de la joven llegaron rápidamente a oídos de Marcos, y fue Romina quien se ocupó de hacérselo saber. Tras unos comentarios en un tono bajo la morocha afirmó que “nos habló a nosotras” para luego intentar saber si él estaba interesado en ella. A la tajante negativa con la cabeza del cuestionado se sumó la intervención de Agustín, quien afirmó que “está pensando en otras coas el Primo ahora”.

Pese a todo, las demostraciones de afecto de ella continuaron y en momentos en que se encontraban con los demás disfrutando de una tarde de pileta, ella no paraba de tocarlo y hacerle comentarios, por lo que el participante más calmo de toda la casa no tuvo más remedio que darse vuelta de manera intempestiva y aclararle que “no me toque más la espalda”, lo que provocó en ella una risa nerviosa y un pedido de disculpas.

Por su parte, las redes sociales también se mostraron en contra de sus actitudes, a la vez que sueñan con que si él entabla una relación con alguien dentro de la casa sea con Julieta, con quien hace un tiempo ya se nota que hay más química entre ambos. “Lo que quiere Camila es que Marcos se estrese y que le diga algo y quedar como víctima, ahora ya no queda duda”, explicó una usuario, mientas que otra explicó que “para que Marcos conteste de ese modo es porque Camila lo debe volver loco, tranquilo primo”.

