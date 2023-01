Gran Hermano 2022: con nuevas estrategias y una espontánea hecha, los participantes nominan en vivo

“Le voy a dar dos votos a Camila porque no le creo que no vio el programa, entró a jugar y me parece bien, no la juzgo, la veo como jugadora que viene del afuera con información. Y un voto es para Thiago, con él tengo súper buena relación, pero tiene algunas actitudes que no me cierran y estaría bueno que pase por la instancia de estar nominado”, dijo la participante de Villa Devoto cuando entró al confesionario.