Infidelidad, celos y fama: el novio de Julieta de Gran Hermano contó cómo sobrelleva la exposición mediática

Julieta Poggio se convirtió en una de las participantes favoritas de esta edición de Gran Hermano 2022

Día a día Gran Hermano despierta nuevos odios y amores dentro de la casa, lo que genera un gran revuelo en las redes sociales. Desde ver quién será el próximo en irse hasta cuáles son las posibles parejas que pueden formarse entre los protagonistas. Así es como gran parte de la gente ‘shippea’ a Julieta y Marcos. Sin embargo hay quien lo vive de otra manera, Lucca, el novio de la joven.

De forma relajada y tranquila, el chico explicó en LAM cómo sobrelleva la exposición y qué le causa ver las imágenes de los protagonistas juntos: “Al principio me costó, fue muy de golpe, pero ahora estoy entendiendo cómo separar lo que es mi vida, nuestra relación, nuestro amor. Hace casi 3 meses que estamos juntos y 1 año y pico de novios. Y ahora estoy entendiendo a separar lo que es mi vida, la relación y todo de lo que habla la gente, el show y demás”.

Pero lejos de dejarse llevar por lo que transmite la tele y lo que comenta el público en las redes, el chico se muestra tranquilo: “No soy celoso, confío si no no estaría de novio. Tentaciones puede tener todo el mundo pero de ahí a fallarle a una persona que te ama, como nos bancamos nosotros, el amor que es tan sano, tan maduro, por una tentación de momento”.

Gran Hermano - La confesión de Julieta a Marcos

En ese sentido, el novio de la participante de GH le contó a Angel de Brito qué hablaron el ultimo día que estuvieron juntos: “Fuimos a un hotel, le dije que me alegraba que iba a ser algo que la iba a impulsar y me ponía feliz, después le dije que tanto ella afuera, como yo adentro tenemos que proteger nuestra relación. Le dije ‘En este mundo yo no le doy más valor a nada más que a nuestra relación’. Sea un juego o un programa. El programa por más que esta buenísimo y te impulsa un montón no te puede dar nada mas que fama o plata y si veo que mi pareja elige una de esas dos cosas por encima del amor…”

Después de afirmar la confianza que le tiene a su novia, aprovechó para opinar sobre Marcos y explicar por qué no cree que sería el tipo de chico que le gustaría a Julieta: “Físicamente es re fachero el chabon, pero después en personalidad no sé. Sí es bueno y tranquilo, pero no sé”.

Pero los rumores de infidelidad no solo se refieren a lo que hace Julieta dentro de la casa, sino que también subrayan lo que pasa fuera, ya que han corrido rumores de que Lucca le fue infiel. “Ahora ya no estoy yendo tanto a boliche. Antes íbamos juntos o hasta separados. Otro de los rumores fue una foto que me llegó, pero era con mi prima, no lo podía creer. Y encima cuando la gente supo decían ‘quién te dice que no está con la prima’. No se puede creer”, se defendió el joven sobre los rumores.

Lucca habló sobre los rumores de infidelidad

Basándose en la confianza y en el tiempo que atravesaron juntos, el joven aseguró que no se deja llevar por las opiniones y contó cómo se conocieron y fortalecieron su relación. “Nos conocemos antes de ser novios, porque su mejor amiga es la novia de mi mejor amigo, de hecho nos fuimos de viaje juntos, nos veíamos en boliches, habíamos chapado como dos años antes de irnos de novio, después me puse de novio con otra persona, ella también, y después nos volvimos a encontrar y arrancamos”, dijo Lucca en diálogo con LAM.

Pero más allá de la seguridad que tenían, Lucca reveló cuál era su mayor temor antes de que su novia entre a la casa: “Antes que entre Juli a la casa uno de los mayores miedos que teníamos la familia y yo era que ella tuviera una mala convivencia porque ella estaba muy sensible antes de entrar. Teníamos miedo de que entre media vulnerable gracias a Marcos, Daniela y demás”.

Ahora, a meses del inicio del reality, el joven lo vive con mayor tranquilidad y celebra cada paso que da su novia hacia la final del programa. Además relató cómo fueron los días previos al comienzo del juego: “La apoyé del día uno, al principio, yo no había visto Gran Hermano nunca en mi vida, no sabía bien de qué se trataba, ella si había visto, poco igual, al principio no entendí mucho y después cuando me explicó entendí que era un trampolín para su alburo. Había hecho la otra de teatro de amor propio con las chicas, y cuando entendí que era parte de su trabajo decidí apoyarla”.

En las pasadas vacaciones de invierno Julieta Poggio trabajó junto a Lola Latorre, Chopa Montoya, Martu Morales, Tini Dominguez, Juli Castro y su propia hermana, la influencer Lola Poggio, en una obra teatral que se presentó en el Teatro Picadero con gran éxito. La misma se tituló Amor Propio y contaba la historia de 7 protagonistas adolescentes que poseían problemas, dudas y miedos con los que podían sentirse identificados muchos jóvenes.





