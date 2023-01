Del “fuera malas vibras” a “se cayeron las caretas”: la nueva estrategia de Julieta en Gran Hermano

Gran Hermano 2022: la nominación de Julieta en la que reveló su nueva estrategia (Telefe)

La última gala de nominación de Gran Hermano tuvo todos los condimentos que se hubieran esperado, con sorpresas respecto de quiénes serían nombrados para ser parte de la placa. Pero sin dudas quien se llevó todos los laureles fue Julieta Poggio, quien desde un primer momento se perfiló como una de las grandes jugadoras del ciclo. La actriz no solo logra ver las jugadas de los demás participantes, sino que las explica detalladamente al momento de elegir sus votos.

En la última gala, enterados de que la nominación saldría en vivo por televisión, cada uno de los hermanitos trató de dejarle su impronta bien marcada, además de algún mensaje para las personas que se encuentran afuera. Julieta. por caso, al momento de iniciar la charla con la voz de Gran Hermano, aclaró que “me encanta que estemos en vivo, es como más adrenalina”, para luego comenzar a detallar sus elegidos.

“Primero le voy a dar dos votos a Agustín por motivos de juego y por motivos de afinidad. Por el juego, más que nada por lo que dije del repechaje, porque al ir y ver cosas te habilita quieras o no a jugar de otra forma. Y lamentablemente para mí no me conviene, porque primero las veces que tuve la oportunidad de hablar de él no le tiré flores que digamos”, expresó. Pero eso no era lo único que tenía que decir.

“Me parece injusto, me motivaría más que todos juguemos en las mismas condiciones. Capaz que ahora sí te la creo un poquito más la del estratega y por afinidad porque me cansa su actitud de todo el tiempo querer hacerse el que las sabe todas, mirando a todos con esa mirada de superior, es como que me agota, es como que genera en mí un efecto contrario de lo que él quiere logar”, aseguró muy seria.

Julieta Poggio en su ingreso a Gran Hermano

Tras esa primera elección, aseguró que el siguiente voto sería para Alexis, el Conejo, ya que “me di cuenta de que una parte de su personalidad es manipuladora, y siento que todo lo que pasó con Coti, la jugada y todo lo que hizo estuvo coordinado y guionado por él”. La referencia es para la ya célebre espontánea que la correntina les hizo a ella y a Daniela que cambió radicalmente las internas entre las chicas de la casa.

Además, recordó el momento en que Thiago era líder y el cordobés “se acercaba como si fuera un amigo. ¿Y cuándo él tuvo que elegir entre Tini o Dani, qué pasó?”, se preguntó y se respondió: “Le soltó la mano a Thiago. Entonces, sabe jugar, sabe cómo y cuándo le conviene. Y además de todo eso él nunca fue a placa. Estaría bueno que vayan yendo para tener una idea más o menos de cómo estamos parados todos y poder jugar de otra forma”, argumentó.

Por último, analizó la estrategia del novio de Coti y fue terminante: “Siento que la forma que hizo para no ir a placa durante tanto tiempo es siendo súper copado, divertido con todos y es de esos que te la ponen por atrás y nunca sospechás de él”, sentenció. Y se despidió retomando una de sus marcas registradas, pero esta vez, recargada: “Esta vez va con hashtag, ‘#SeCayeronLasCaretas’, esperemos que lo usen”, cerró.

En ese instante, los presentes en el estudio estallaron en un aplauso y ovación, dando a entender su aprobación a la forma en que Julieta ejecutó la acción. De más está decir que las redes sociales también se hicieron eco de inmediato de sus palabras, y así a los pocos minutos, el hashtag propuesto por ella ya se convertía en la primera tendencia en la Argentina, lugar donde se mantuvo durante todo el día gracias el furor de los internautas.

Después de unas cuantas galas, la oriunda de Villa Devoto volvió a apelar al concepto del hashtag, con el que había cosechado sus primeros seguidores en el comienzo del reality. En la segunda nominación, y luego de votar a Martina Stewart y a Juan Reverdito, miró a cámara, hizo con sus manos el símbolo del numeral y lanzó la frase que se hizo viral: “Hashtag fuera malas vibras”.

Después del furor mediático, y apoyada en esa consigna, la actriz hizo su propio camino en el reality y su juego se volvió de los favoritos entre el público. Y que no la abandonó cuando ella dejó el modo zen y mostró las garras. Ya luego de la mencionada traición de Constanza, instó a las chicas a unirse en un nuevo hashtag. “Fuera gente falsa. Fuera falsas”, exclamó en la habitación. Ahora, apuntó a los caretas y las redes la tomaron como bandera, mientras en la casa la espera una semana fuera de la placa. ¿Cuál será la próxima jugada?

