Tomás Holder fue detenido en Gualeguaychú: los motivos

Detuvieron a Tomás Holder en Entre Ríos

Pese a haber sido eliminado en la primera semana de competencia, Tomás Holder es reconocido como uno de los participantes principales de Gran Hermano, también gracias a la exposición que tiene en las redes sociales y las distintas polémicas que lo rodearon, como la relación con sus parejas e incluso la relación con su madre, que por transición también se convirtió en una figura de los medios.

Luego de un paso por Cancún el ex participante viajó a Uruguay donde pasó unos días y hasta incluso se mostró con nueva pareja. y a su regreso a la Argentina, donde tenía presencias confirmadas en Pinamar, pasó por Gualeguaychú, lugar en el que fue demorado por la policía, según la información dada por Ángel de Brito en LAM.

Es que en esa localidad, decidió pasear por las calles a toda velocidad y con la música a todo volumen, lo que provocó de inmediato el llamado de los vecinos y la actuación de la policía entrerriana. El joven y su acompañante estuvieron demorados varias horas hasta que se resolvió la situación.

Hace unas semanas atrás, el influencer rosarino anunció que terminaba su relación sentimental con la modelo Paula Balbi, con la que estaba en pareja cuando entró al reality. Pero hace menos de siete días el exparticipante del programa de Telefe publicó una foto con otra mujer. En la imagen en suss historias de Instagram, se puede ver a una joven de pelo rubio mirando a la cámara sentada en una mesa, como si estuvieran en una cena íntima. Además el ex Gran Hermano la arrobó y le agregó un emoji de corazón.

Tomás Holder, al momento de ser interceptado por la policía

La nueva conquista se llama Camila Mallo es modelo y en su cuenta de Instagram, en donde acumula poco menos de 20 mil seguidores, dice que es parte de una agencia que tiene base en Barcelona. Y justamente la joven modelo también compartió la foto suya de las historias de Holder, pero también compartió una foto del influencer tomando un trago. Claramente se puede ve que estaban en una mesa juntos.

Recordemos que Tomás Holder se separó en un momento de mucha exposición mediática luego de su salida de Gran Hermano. “Hay que separarse cuando uno ya está mal. Cuando dice que yo robé sueños, no…Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores, que ojalá que lo pueda aprovechar con lo del modelaje”, explicó a sus seguidores.

Y sumó: “Estoy muy contento si ella es feliz, ojalá que sea muy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores. Tiene canjes, ahora tiene todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento que ahora ella es conocida, que pudo seguir con el tema del modelaje y romperla toda”.

Por su parte, Gisela Gordillo -la mamá de Holder- durante la charla con el periodista Juan Etchegoyen, admitió que no tenía un buen vínculo con Paula y contó algunas experiencias que le dejaron un sabor amargo. “Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar y te voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue: ‘No la conozco’, entonces dije fa, con esa persona estás saliendo le dije, fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro”, explicó.

