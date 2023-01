David Guetta hizo ‘explotar’ el Movistar Arena y dejó en claro por qué es el número 1 del mundo

David Guetta, uno de los artistas más importantes del panorama musical mundial

En el aire, su mano marcaba el ritmo de la música, mientras 14.000 almas le seguían el juego. Con el show a todo volumen, y las luces invadiendo el escenario, David Guetta se animaba a bajar a cero el volumen para escuchar la respuesta de la gente mientras sonaba ‘Titanium’ –tema que hizo con Sia en 2011–. Así empezaba un ida y vuelta único que predecía la conexión entre el artista y el público en una noche especial en el Movistar Arena.

“Argentina. Es increíble estar de vuelta. Recuerdo que la gente en este país es muy especial. Vamos”, decía el artista francés, para comenzar la noche, ante una marea de personas que colmó totalmente el lugar.

Es que incluso un mes antes de su presentación las entradas se encontraban totalmente agotadas para el show del DJ y productor más exitoso de las últimas décadas. Un camino que comenzó trazar desde los 17 años, en la década del ‘80, cuando poco a poco invadía los clubes franceses. Aunque no fue sino hasta los 20 años cuando, en un viaje a Londres, Reino Unido, descubrió la música house.

El francés felicitó a Argentina por ganar la Copa del Mundo

Lejos de aquel inicio, y luego de una larga trayectoria que lo llevó a explorar género tras género, Guetta invitaba a un ‘viaje’ en el tiempo, el cual transportaba a muchos, más que nada a los más jóvenes, a su adolescencia. Aquellos días en los que las plataformas no estaban al alcance de la mano y su música incluso sonaba en cuanta fiesta de 15 años se celebrara.

De esta manera hizo un recorrido imperdible por su extenso repertorio de éxitos que le validaron ser reconocido como el DJ #1 del mundo, premio que alcanzó por primera vez en 2011 cuando fue destacado por Dj Magazine, destronando en ese entonces a Armin Van Buuren –quien tuvo que ceder su corona luego de cuatro años consecutivos–.

Ante un Movistar Arena colmado, David Guetta brindó un show increíble

Homenaje a Avicii

Pero más allá de las ‘competencias’ y los títulos, David Guetta también dio lugar a la memoria y al recuerdo de otro de los grandes de la música electrónica. Fue así que homenajeó a Avicii, su amigo DJ y productor quien se suicidó en 2018. Con una tenue luz violeta, y mientras la pantalla mostraba una viaje entre las estrellas, el francés hacía sonar ‘Wake Me Up’, uno de los mayores éxitos del sueco.

Con los brazos abiertos, apuntando en alto, y la mirada en la gente el DJ cantaba junto al público: “Así que despiértame cuando todo termine. Cuando sea más sabio y sea mayor.Todo este tiempo me estaba encontrando a mí mismo, y yo. No sabía que estaba perdido”.

La muerte de su amigo fue un golpe para el francés, quien incluso a partir de entonces decidió hacer un cambio en su estilo de vida, reducir la cantidad de presentaciones y así darse tiempo para sí mismo y para lograr una mejor calidad de vida.

David Guetta hizo estallar el Movistar Arena

Así la noche siguió con éxitos como ‘All I Need Is Your Love Tonight’ (Shouse), ‘Play Hard’ (Akon, Ne-Yo), ‘Blue’(Bebe Rexha), ‘Memories’ (Kid Cudi), ‘Love is Gone’ (Chris Willis) y más. David Guetta actualmente es el artista número 4 en Spotify a nivel mundial y cuenta con 2 premios Grammy, 10 nominaciones a los Grammy, 7 números 1 en el Reino Unido, más de 35.000 millones de streams globales, 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 68 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El francés felicitó a Argentina por el Mundial

‘Es genial estar en Argentina, nunca me voy a olvidar de la gente más fiestera del mundo’, afirmó el DJ y productor en su regreso a Buenos Aires. Pero más allá de la música y la alegría, el francés aprovechó para felicitar, varias veces, a los argentinos por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. “Esto incluso lo voy a decir en español. Felicidades Argentina, son los campeones del mundo”, dijo el artista de 55 años, quien maneja el idioma luego de pasar años en Ibiza, España.





