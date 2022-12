Ana Rosenfeld reveló por qué Zaira Nara y Facundo Pieres no blanquean su relación

Ana Rosenfeld explico por que no blanquean Zaira Nara y Facundo Pieres (Foto: Captura América)

Ana Rosenfeld siempre es noticia. Si no es por ella misma es por alguna de sus clientas famosas que dan que hablar. En esta oportunidad, al aire de LAM, la abogada contó lo feliz que se siente con el nacimiento de su 5° hijo. “Estoy muy emocionada, encima al nene le pusieron de segundo nombre Marcelo en homenaje a su abuelo. Imaginate lo contenta que estoy”, destacó Rosenfeld desde su departamente de Miami, donde viajó a descansar y a pasar las Fiestas junto a sus hijas y famillia.

Por supuesto, además de esta feliz noticia, Ángel De Brito le preguntó por las hermanas Nara. Primero por Wanda y su posible reconciliación con Mauro Icardi. Al respecto, Ana dejó una puerta abierta: “Nunca se sabe, cuando Wanda regrese a Europa en enero se verá qué pasa”.

Y después, le tocó el turno a su hermana Zaira, quien está en Punta del Este junto a su hermana, sus hijos, sus sobrinos y su mamá. Por estos días se la vio muy cerca de Facundo Pieres, con quien se comenta que mantiene un apasionado romance que aun no se anima a blanquear.

Zaira y Wanda Nara disfrutan sus vacaciones en Punta del Este (RS Fotos)

El polista dio el primer paso siguiendo en Instagram a la hermana de Wanda, que tardó un par de días y retribuyó el gesto. En igualdad de condiciones en el mundo virtual, en las últimas horas lo trasladaron al mundo real, cuando coincidieron en un exclusivo evento de Punta del Este.

Definitivamente separada de Jakob von Plessen, la menor de las Nara había viajado a la ciudad costera uruguaya después de la Navidad junto a sus hijos Malaika y Viggo, y días después arribó Wanda con sus hijos y su asistente personal Kennys Palacios. Así se las puede ver a las hermanas relajadas disfrutando de los días de sol en la playa y en diferentes eventos nocturnos.

Los rumores de romance entre Pieres y Zaira circulan cada vez con más fuerza y no parece haber nada que pueda detenerlo. Al guiño virtual de seguirse mutuamente en las redes sociales, se le sumó el hecho de que se los vio en el mismo espacio, en un exclusivo evento de Punta del Este. Y por más que todavía falta la confirmación oficial, todos los indicios apuntan a que el de Zaira y Pieres es el romance del verano.

La prueba de que Zaira Nara y Facundo Pieres se empezaron a seguir en redes sociales (Foto: Instagram)

En ese contexto, De Brito le preguntó a Ana Rosenfeld por qué la pareja no blanquea oficialmente la relación. Y la abogada fue contundente. “Yo la conozco a Zaira desde antes que a Wanda, desde noviazgos anteriores y Zaira si no blanquea es porque todavía no tiene la certeza de que vaya a ser su pareja. Vos podés estar conociendo a alguien, como normalmente se dice, podés estar muy cómoda, muy divertida, todo muy bien, pero para decir oficialmente ‘es mi pareja’ les debe faltar algo. No sé si un día, un mes o no sé cuanto”, destacó. Y agregó: “Ellos están bien, no se tienen por qué esconder, ambos están separados, los dos son libres. ¿Cuánta gente pasa que no blanquea una relación porque es muy reciente?”, concluyó la abogada mediática al respecto.

La historia se remonta a finales de septiembre pasado, cuando la modelo anunció el fin definitivo de su relación con el padre de sus dos hijos. Su vínculo había empezado a romperse cuando estalló el Wandagate, y a Jakob lo vincularon como cómplice de Mauro Icardi en su infidelidad. Una vez que hicieron pública la ruptura, empezó a dar vueltas el nombre del polista Facundo Pieres, iniciando un nuevo escenario de conflicto.

Según las versiones, el posible romance de la modelo y el deportista habría distanciado a Zaira de su gran amiga Paula Chaves, exnovia de Pieres. En noviembre pasado, coincidieron en un evento y minimizaron la situación: “Con Zaira está todo más que bien. Estuvimos en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija. O sea, mi hija es su ahijada. Somos como familia”, señaló la esposa de Pedro Alfonso.

