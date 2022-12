Coti pidió una señal divina para saber si se va de Gran Hermano y la respuesta la conmocionó

Coti pidió una señal divina para saber si se va de la casa de Gran Hermano y la respuesta la conmocionó

Constanza Romero es más conocida como Coti adentro de la casa de Gran Hermano 2022, el ciclo de Telefe. Si bien tiene solo 20 años, demuestra una personalidad que descoloca a varios de los jugadores adentro del reality e, incluso, levantó un sinfín de aprobaciones y de críticas con su manera de jugar. Ella no dudó en nominar a las personas más cercanas que tenía adentro de la casa, como Julieta y Daniela.

El peligroso diálogo entre Juliana y Romina que debió interrumpir Gran Hermano La santafesina, que ya fue castigada desde su reingreso, intentaba limar asperezas con la exdiputada cuando cortaron la transmisión VER NOTA

En ese momento, la correntina fue al confesionario en un momento a solas y pidió hacer la nominación espontánea en contra de sus compañeras. Es sabido que este tipo de nominación le da tres votos al primer nominado y dos al segundo. Con lo cual, las chicas se dieron cuenta que algo pasaba porque no les daban los números al sumar el puntaje que habían recibido, sobre todo porque en esos días había menos jugadores adentro del certamen.

Esa supuesta traición no fue bien vista adentro de Gran Hermano, porque todos se llegaron a enterar de este hecho cuando recibieron gritos de afuera avisándoles que había sido Coti la que había hecho la espontánea en contra de Disney y Pestañela.

Coti pidió una señal divina para saber si se va de la casa de Gran Hermano y la respuesta la conmocionó (Foto: Captura Telefe)

Con el correr de los días, Coti se alejó del grupo de las chicas e, incluso, no fue a dormir más a la habitación que compartía con el resto de las mujeres. Ahora duerme todas las noches con Alexis, el Conejo, quien además de su novio, es el que la contiene entre tantos altibajos anímicos que tiene.

La durísima pelea entre Alfa y Romina que movió todas las piezas de Gran Hermano 2022 El fin de la buena relación entre la exdiputada y el integrante mayor de la casa pone en jaque al resto de los hermanitos VER NOTA

Sin embargo, a pesar de su juego fuerte, en esta oportunidad Coti quedó en la placa de nominados para abandonar la casa el próximo domingo, junto a Walter Alfa, Daniela y los nuevos participantes, Camila y Ariel.

En las últimas horas, se la vio a la jugadora circular por la casa cabizbaja, con una manta sobre sus hombros y casi sin hablar. En una de las imágenes, la cámara la captó recostada en una reposera en el jardín, toda tapada con una campera negra y en posición de rezo.

Así quedó la placa de nominados para abandonar la Casa de Gran Hermano (Foto: Captura Telefe)

Más tarde, la misma jugadora le confesó a su novio en la habitación a solas lo que había estado haciendo. “No estaba rezando pero estaba orando, así se le dice. Y le pedía como una señal o algo de eso a Dios, entonces le dije si me podía mostrar, con toda la fe del mundo, si tengo gente afuera. Termino de decir eso, me quedo un rato más y escucho un grito. ‘¡Coti te vas!, ¡Coti traidora!, ¡Andate! ¡Juli, te amo!’. Es muy loco porque nunca había escuchado eso todas las veces que me han gritado algo, y que me digan cosas feas, nunca. Esta vez lo escuché tan pero tan claro como si me estuvieran ahí gritando al lado de mi oído. La única razón por la que no me voy ahora es por mi papá, porque sé que necesita esa plata, pero veo muchas cosas que me demuestran que, aunque vos pienses que son pavadas, no sé si estoy en el camino correcto, no sé si me conviene seguir así.”

Gran Hermano 2022: el exmarido de Romina reveló por qué se separaron Walter Festa dio detalles de la relación actual con la madre de sus hijas en una entrevista con Georgina Barbarossa VER NOTA

Acto seguido, Alexis, que la escuchaba atentamente, pero sin mirarla ni una vez a los ojos, le contó que él también le había pedido alguna vez a Dios que le mostrara si él tenía que estar ahí en la casa o si tenía que irse. “Y sabés que nunca había recibido una señal como la tuya, a mí no me gritaron nunca, nunca”, remató el cordobés.

Falta poco para conocer quién abandona esta semana la casa más famosa del país en medio de muchos conflictos entre sus participantes, y con la reciente entrada de varios jugadores nuevos y también con otros que ya se habían ido eliminados.

Seguir leyendo: